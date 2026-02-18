Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, Millî Futbol Takımlarının ana sponsoru oldu. 2025-2026 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Erkek A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Kadın A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal’ın katılımıyla, 18 Şubat’ta TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenen imza töreniyle kamuoyuna duyuruldu.

Fuzul, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda play-off turlarında mücadele eden Türkiye Erkek A Millî Futbol Takımı ve 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yolunda Kadın A Milli Futbol Takımı’nın ana destekçilerinden olacak.

Bu anlaşmanın 86 milyonun ortak sevdası olan Ay-Yıldızlı Formaya duyulan inancın bir yansıması olduğunu belirten Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “30 yılı aşkın süredir alın teriyle büyüttüğümüz Fuzul ailemiz için bugün tarihî bir gün. Biz, milletimizin birikimlerini korurken gösterdiğimiz hassasiyeti, şimdi Milli Takımlarımızın başarı yolculuğuna omuz vererek göstermek istiyoruz. ‘Yerli ve Millî’ olmanın sözde değil, özde olması gerektiğine inandığımız için buradayız!” dedi.

Akbal: “Millî Takımlarımızla Birlikte Koşmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

İş birliğinin manevi derinliğine dikkat çeken Akbal şu ifadeleri kullandı: “Bugün bir milletin ortak sevdasıyla yan yana durmanın gururunu taşıyoruz. Fuzul olarak 86 milyon kalbin aynı anda attığı yer olan Ay-Yıldızlı Formanın destekçisi olmamız, bu ülkenin gençlerine olan güvenimizin ve şanlı bayrağımıza sonsuz saygımızın bir ifadesidir. Toplumun her kesimine fayda sağlamayı görev edinmiş ve milyonlarca ailenin gelecek planlarına eşlik eden bir şirket olarak, şimdi de Millî Takımımızın zafer yolculuğunda onlarla birlikte koşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu genç kadronun 2026’da bizlere unutulmaz anlar ve zaferler yaşatacağına inancımız tam.”





Hedeflerinin Türk futbolunu her alanda rekabetçi ve güçlü bir seviyeye taşımak olduğunu söyleyen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun geleceği adına, futbolumuzu daha ileriye taşıma kararlılığımızın somut bir göstergesi olan değerli bir iş birliğine daha imza atıyoruz. Bu iş birliği, yalnızca bugünü değil yarını da inşa etme planlarımızın bir parçasıdır. Millî Takımlarımız, sadece sahaya çıkan bir sporcu topluluğu değil; ülkemizin ortak heyecanını, birlik ve beraberliğini yansıtan en güçlü simgelerden biridir. Bu nedenle Millî Takımlarımızın başarısını kalıcı kılacak, kurumsal yapıyı güçlendirecek iş birliklerini çok kıymetli buluyoruz. Alanında öncü kuruluşlardan biri olan Fuzul ile Millî Takımlarımızı kapsayan kıymetli bir anlaşmayı imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tasarruf kültürünü güçlendiren yaklaşımı, sürdürülebilir finansman modeli ve topluma değer katan vizyonuyla Fuzul’un, Millî Takımlarımıza ve futbolumuzun gelişimine değerli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu iş birliğinin, ortak değerler etrafında uzun soluklu ve verimli bir yolculuğun başlangıcı olacağına inanıyorum." dedi.

Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, imzalanan anlaşmanın yalnızca bir sponsorluk değil, hayallere ve millî ruha verilen güçlü bir destek olduğunu vurgulayarak; Fuzul ile Millî Takımların aynı noktada buluşmasının, hayal kurma cesareti ile o hayali gerçeğe dönüştürme kararlılığını bir araya getirdiğini ifade etti. Millî Takımların sabır, dayanışma ve birlikte başarma vizyonunun Fuzul’un yaklaşımıyla örtüştüğünü belirten Kıragası, özellikle kadın futbolunun gelişimi, kadınların futbol ekosisteminde daha fazla yer alması ve Türkiye’yi uluslararası arenada en üst seviyede temsil etme hedeflerinin en büyük hayalleri olduğunu dile getirdi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sürecine yeniden büyük bir inançla başlayacaklarını söyleyen Kıragası, amaçlarının ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek millete yeni gururlar yaşatmak olduğunu belirtti.

Erkek A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, en büyük hedeflerinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu vurgulayarak, Fuzul ile imzalanan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Montella, “Fuzul ile imza attığımız bu çalışma beni çok mutlu etti. Çünkü birçok hayali birlikte inşa ediyoruz. Bunlar sadece sahada değil, tüm ülkemizi temsil eden hayaller. Biz de kendi alanımızda hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Futbolun bu anlamda ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayallerimizin peşinden giderken ülkemizin hayallerini de düşünerek hareket ediyoruz. En büyük hayalimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. Umarım bunu birlikte başarırız. Böylesine anlamlı bir sponsorluk ve bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.