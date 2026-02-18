Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik sistemlerinden biri olan OYAK, İstanbul’da düzenlenen “Vizyon 2030” buluşmasında önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda konuşan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, kurumun gelecek projeksiyonunu seçici büyüme, güçlü nakit üretimi ve uzun vadeli yapısal dönüşüm ilkeleri üzerine inşa ettiklerini belirtti. OYAK’ın 2030 yılına kadar 60 milyar ABD doları varlık büyüklüğüne, 10 milyar ABD doları ihracat hacmine ve 39 bin kişilik toplam istihdama ulaşmayı hedeflediğini açıklayan Yalçıntaş, bu sürecin hızlı ve kontrolsüz bir genişleme yerine disiplinli ve dayanıklı bir büyüme modeliyle yönetileceğini vurguladı.

Yalçıntaş, 2026 yılını bir sıçrama döneminden ziyade konsolidasyon ve operasyonel sağlamlaşma yılı olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Bu dönemde nakit üretim kapasitesinin artırılacağını, bilanço dayanıklılığının güçlendirileceğini ve 2030 hedeflerine giden yolun finansal açıdan sağlamlaştırılacağını belirtti. OYAK’ın portföy mimarisinin altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde yeniden şekillendiğini dile getiren Yalçıntaş, altyapı yatırımlarının öngörülebilir nakit akışı sağlayarak portföyün omurgasını oluşturacağını, enerji yatırımlarının ise sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rol üstleneceğini söyledi. Yapay zekâ ve bilişim alanındaki yatırımların ölçeklenebilirlik ve rekabet gücü açısından güçlü bir kaldıraç sunduğunu belirten Yalçıntaş, lojistik ve madencilik yatırımlarının küresel tedarik zinciri güvenliği ve stratejik kaynak erişimi bakımından tamamlayıcı bir yapı oluşturduğunu ifade etti. Otomotiv alanında ise hibrit motor ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik yatırımlarla geleceğin mobilite dönüşümüne hazırlık yapıldığını kaydetti.

OYAK’ın Türkiye ekonomisindeki konumuna da değinen Yalçıntaş, grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde üretim kapasitesi, ihracat performansı ve istihdam katkısıyla kritik bir rol üstlendiğini söyledi. OYAK şirketlerinin Türkiye’de ödenen toplam vergilerin yüzde 1,7’sini ve Türkiye toplam ihracatının yüzde 2,3’ünü tek başına gerçekleştirdiğini vurgulayan Yalçıntaş, demir-çelikte ham çelik üretiminde lider konumda olduklarını ve Avrupa’nın önde gelen üreticileri arasında yer aldıklarını, otomotivde ise Türkiye otomotiv ihracatında birinci sırada bulunduklarını belirtti. Enerji alanında arz güvenliği ve altyapı sürekliliği açısından stratejik bir rol üstlenildiğini ifade eden Yalçıntaş, kimya, tarım ve gıda sektörlerinde ise ihracat ve katma değer odaklı üretim modelinin sürdürüldüğünü aktardı.

Küresel ölçekte Türkiye dahil 24 ülkede ve 6 kıtada faaliyet gösteren OYAK’ın 115’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Yalçıntaş, 2030 vizyonu doğrultusunda coğrafi yayılmadan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeye odaklanan kontrollü bir büyüme stratejisi benimsediklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde hedefin yalnızca pazar sayısını artırmak değil, ürün karmasını geliştirerek daha yüksek katma değerli ve sürdürülebilir pazar payı yaratmak olduğunu söyledi.

OYAK’ın “Vizyon 2030” toplantısını Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu yerinde takip etti. Toplantı sonrasında Murat Yalçıntaş ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Abacıoğlu, kurumun 2030 vizyonu, stratejik dönüşüm süreci ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri hakkında bilgi aldı.

OYAK’ın 2030 vizyonu kapsamında olgunluk seviyesine ulaşmış ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli bulunan bazı iştirakler için halka arz seçeneklerinin değerlendirildiğini açıklayan Yalçıntaş, halka arzları yalnızca finansman aracı olarak değil, sermaye yapısını güçlendiren, kurumsal yönetişim standartlarını derinleştiren ve portföyde yaratılan değeri görünür kılan stratejik bir araç olarak ele aldıklarını belirtti. Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek işlemlerle sermaye piyasalarındaki portföy büyüklüğünün en az yüzde 50 oranında artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sürdürülebilirliğin OYAK için ayrı bir başlık değil, karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, özellikle karbon yoğun sektörlerde düşük karbonlu üretim, enerji dönüşümü ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımların hızlandırıldığını ifade etti. Bu dönüşümün finansal disiplin çerçevesinde, uzun vadeli regülasyonlar ve piyasa beklentileriyle uyumlu biçimde yönetildiğini belirtti.

Maden-metalurji, çimento-beton-kağıt, otomotiv, enerji, kimya, gıda, finans ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren OYAK; Türkiye’nin en yüksek kapasiteli demir-çelik tesislerine, en büyük otomobil üretim hacmine sahip üretim altyapılarına, yedi ilde faaliyet gösteren çimento tesislerine ve akaryakıt ile gaz depolama-dolum altyapılarına sahip entegre bir yapı sunuyor. Bu güçlü üretim altyapısı, bölgesel kalkınma, istihdamın sürdürülebilirliği ve tedarik zinciri sürekliliği açısından stratejik önem taşıyor.

“Vizyon 2030” ile OYAK, disiplinli büyüme, güçlü nakit üretimi ve uzun vadeli değer yaratımı ekseninde kurumsal dönüşümünü sürdürürken, üyelerinin birikimlerini koruyan ve büyüten sürdürülebilir bir yapı inşa etmeyi amaçlıyor. 2030 hedefleri doğrultusunda seçici yatırımlar ve finansal dayanıklılık odağında ilerleyen OYAK, hem Türkiye ekonomisine hem de küresel pazarlara ölçekli ve ölçülebilir katkı sunmayı hedefliyor.