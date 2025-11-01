Türkiye’nin mobilite alanındaki öncü teknoloji markası Togg, Avrupa pazarındaki ilk teslimatlarını Almanya’nın Stuttgart şehrinde gerçekleştirdi. Eylül ayında satışa çıkan Togg T10X ve Togg T10F modellerinin ilk araçları, düzenlenen etkinlikle kullanıcılarına teslim edildi. Böylece Togg, Almanya yollarında resmen boy göstermeye başladı.

Almanya’da Togg Teslimat ve Servis Ağı Genişliyor

Togg, Almanya’daki kullanıcı deneyimini güçlendirmek için teslimat ve servis ağını hızla genişletiyor. İlk teslimat merkezi Kelheim şehrinde faaliyete geçerken, kısa süre içinde Neuss ilçesinde yeni bir merkez devreye alınacak.

Marka ayrıca, Berlin, Essen ve Nürnberg’de aktif servis noktalarıyla hizmet verirken, Münih ve diğer şehirlerde de yeni servis merkezleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Togg Trumore ile Dijital Deneyim Almanya’da da Aktif

Togg’un dijital platformu Trumore, Almanya’daki kullanıcılar için de devreye alındı. Siparişten teslimata, ödeme çözümlerinden araç yönetimine kadar tüm süreçler Trumore uygulaması üzerinden uçtan uca dijital olarak gerçekleştirilebiliyor.

Togg, rota planlama, şarj istasyonu bulma ve kişiselleştirilebilir dijital hizmetleriyle Almanya’daki kullanıcılarına da kapsamlı bir mobilite ekosistemi sunuyor. Şirketin yakın dönemde enerji çözümleriyle bu ekosistemi daha da büyütmesi bekleniyor.

Togg’un Almanya Serüveni IAA Mobility ile Başladı

Togg, Almanya lansmanını geçtiğimiz ay Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirmişti. Fuarda büyük ilgi gören Togg T10X ve Togg T10F, 29 Eylül 2025 itibarıyla Almanya’da ön siparişe açıldı.



Kısa sürede yoğun talep gören modellerin teslimatlarıyla birlikte, Togg artık resmen Avrupa yollarında yerini aldı.