TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı kapsamında yürütülen proje ile, kabul edilen girişimcilere 900 bin lira sermaye desteği sağlanacak. Destek karşılığında yalnızca yüzde 3 hisse talep edilecek.

Yatırım Desteği Başvuruları Başladı

TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi ortaklığında yürütülen BİGG GARAJ, TÜBİTAK 1812 Programı'nın 2025 yılı 2. çağrısı kapsamında başvuruları toplamaya başladı. Girişimci adayları, 22 Ağustos 2025 tarihine kadar https://etugaraj.org/bigg-garaj/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kimler Başvurabilir?

Programa, akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda yenilikçi fikri olan girişimciler başvurabiliyor. Başvuru için:

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı ya da mezun olmak,

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği veya TÜBİTAK 1812 Programı 2. aşamasından destek almamış olmak,

Ön başvuru tarihinde herhangi bir işletmede ortaklık sahibi olmamak

şartları aranıyor.

Eğitim ve Mentorluk Ücretsiz

Girişimcilere sadece maddi destek değil, aynı zamanda kapsamlı bir eğitim ve mentorluk süreci de sunulacak. Teknoloji tabanlı girişimcilik, iş planı oluşturma ve proje yazma gibi konularda verilecek eğitimler; TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, bu destekler sayesinde hem girişimcilik ekosistemine daha hızlı adapte olabilecek hem de büyük kuruluşlarla iş birliği ağlarına, potansiyel müşterilere ve yatırımcılara ulaşma imkânı bulacak.

10 Yılda 25 Milyon Lira Destek

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin 2015’ten bu yana yürüttüğü BİGG GARAJ Programı kapsamında bugüne kadar 1.300’den fazla girişimci eğitim aldı, 700’den fazla girişimci mentorluk süreçlerinden geçti. 90’ın üzerinde ekip ise toplamda 25 milyon liranın üzerinde hibe almaya hak kazandı. Bu program sayesinde birçok girişimci, hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırım alarak ürünlerini pazara sunmayı başardı.

Girişimciliğe adım atmak ve fikrini hayata geçirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan BİGG GARAJ programı, Türkiye'nin teknoloji odaklı girişimcilik potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.