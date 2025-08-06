Açıklamaya göre, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 200 TL, Levant kalite için ise 195 TL alım fiyatı belirlendi. Ayrıca, randımanı yüzde 50’nin üzerinde olan ürünlere her artı 1 randıman için Giresun kaliteye kilogram başına 4 TL, Levant kaliteye ise 3,90 TL ek ödeme yapılacak.

TMO, alımlarla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtirken, randevulu alımların 25 Ağustos’tan itibaren başlayacağı, üreticilerin ise 18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerlerinden, ‘randevu.tmo.gov.tr’ adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alabileceği açıklandı.

Ancak açıklanan fiyatlar, üretici cephesinde beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Artan gübre, mazot, işçilik ve sulama maliyetleri nedeniyle fındık üreticileri, açıklanan rakamlarla üretim yapmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Bazı üreticiler, kilogram başına maliyetin 180-190 TL seviyelerine ulaştığını, önerilen fiyatların ise neredeyse maliyetle başa baş olduğunu ifade ederek, kâr edebilmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Üreticiler, “Bu yıl her kalemde maliyetimiz katlandı. Sadece mazot ve gübre değil, işçilik giderleri de ciddi şekilde arttı. Bu fiyatlarla geçim sağlamak, borç ödemek, yeni sezon için yatırım yapmak neredeyse imkânsız,” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

TMO yetkilileri ise üreticilerin ürünlerini iyi kurutmaları konusunda uyarılarda bulunarak, alım sürecinin sağlıklı yürütülmesi adına rutubetli fındık teslim edilmemesini istedi.

Fındık sezonunun açılmasıyla birlikte gözler, serbest piyasada oluşacak fiyatlara çevrildi. Üreticiler, özellikle serbest piyasada TMO’nun belirlediği fiyatların altında oluşabilecek rakamların daha büyük mağduriyetlere yol açmasından endişeli.