Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında gündeme gelen "Yunanistan menşeli pirinç satışı" iddialarına ilişkin bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Kurum, söz konusu paylaşımların tamamen yanıltıcı olduğunu ve halkı yanlış bilgilendirmeyi amaçladığını belirtti.

"Tüm Pirinçler Yerli Üreticiden"

TMO tarafından yapılan açıklamada, kurumun öncelikli görevinin yerli üreticiyi desteklemek olduğu vurgulandı. Piyasa istikrarını korumak adına geçmiş dönemlerde sınırlı miktarda ithalat yapılmış olsa da, hâlihazırda TMO satış noktalarında ithal pirinç satışı yapılmadığı bildirildi. Satışa sunulan tüm ürünlerin yerli üreticilerden temin edildiği ifade edildi.

Görseller 2020 Yılına Ait Çıktı

İddialara dayanak gösterilen görselleri inceleyen TMO yetkilileri, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Paylaşımlarda kullanılan ürün görsellerinde:

Üretim tarihinin 2020 ,

Tavsiye edilen tüketim tarihinin ise 2024 olduğu saptandı.

Açıklamada, bu durumun paylaşımların güncel olmadığını açıkça kanıtladığı ve eski bir habere ait görsellerin kasıtlı olarak, manipülasyon amacıyla yeniden servis edildiği belirtildi.

2023’ten Bu Yana İthalat Yapılmadı

TMO, yurt içi arzın yeterli seviyede olması sebebiyle 2023 yılından bu yana pirinç ithalatı gerçekleştirilmediğini de kamuoyuyla paylaştı. Kurum, piyasayı istikrarsızlaştırmaya yönelik asılsız iddialara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.