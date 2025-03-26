Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 46. Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Olağan Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Başarı Ödülleri Töreni’nde Tırsan, uzman ekiplerinin ürettiği 64 patent ile bir kere daha 1.lik ödülüne layık görüldü.

Tırsan, uluslararası deneyimlerinin sonucunda oluşturduğu en zengin ürün çeşitliliğini sürekli geliştirmeye devam ederken, Ar-Ge kapasitesi ve altyapısına sürekli yatırım yapıyor. Sektörün ilk Ar-Ge merkezini 2009 yılında Adapazarı Mega-Kampüs’te devreye alan Tırsan, 2023 yılında TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde devreye aldığı 2. Ar-Ge merkezi ile Avrupa’nın en yüksek çeşitlilikte ve kapasitesi ile toplam 22.000 m2 kapalı alanda geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Tırsan uzman ekipleri araç, komponent, malzeme ve proses geliştirme konularında faaliyet gösterirken, geliştirilen araçların dayanım ve aynı zamanda tüm çevresel koşullarda test ederek treylerlerin zorlu koşullarda da üstün performansını ve dayanıklılığını doğrulayarak en yenilikçi ve en rekabetçi ürünleri müşteri ile buluşturuyor.

AVRUPA İNOVASYON ÖDÜLLERİNDE HER KATEGORİDE TOPLAM 10 ÖDÜL

Müşterilerin ihtiyaçlarına yön veren Ar-Ge çalışmalarıyla patent şampiyonu Tırsan, Uluslararası Treyler Ödülleri (ITA)’da da toplamda 10 ödül alarak teknolojisini Avrupa genelinde tescil ettirmiştir. Tırsan Uluslarası Treyler Ödülleri’nin tüm kategorilerinde yalnızca 3 dönemde ödül alan Avrupa’daki ilk ve tek şirkettir.

Şasi ve Komponent kategorilerinde ikişer kez şampiyon olan Tırsan’ın, Güvenlik kategorisinde birinciliği ve ikinciliği, Gövde ve Akıllı Treyler kategorilerinde ikincilikleri; Çevre ve Konsept kategorilerinde üçüncülükleri bulunuyor.

Yıllardır patent şampiyonlukları ve inovasyon ödülleri kazanan Tırsan, Ar-Ge altyapısına ve uzman Ar-Ge ekipleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor.