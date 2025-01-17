Suriye’nin Gümrük Vergisi Düzenlemesi Değerlendiriliyor

Açıklamada, Suriye’de yeni yönetimin hayata geçirdiği vergi sisteminin, tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde eşit şekilde uygulandığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’deki ekonomik kalkınma sürecine ve yeniden inşa çalışmalarına destek verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun şartlarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.”

Yüz Yüze Toplantı Planlanıyor

Bakanlık, Suriye tarafıyla yürütülen görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır,” ifadelerine yer verdi.

Türk Firmaları Suriye’nin Kalkınmasında Aktif Rol Oynayacak

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kalkınma sürecine aktif katkı sunmaya devam edeceği belirtilerek, şu mesaj verildi:

“Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.”

Bakanlık, Suriye ile ekonomik ilişkilerin derinleşmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik adımların süreceğini belirterek, iş birliği çabalarının karşılıklı fayda sağlayacağına dikkat çekti.