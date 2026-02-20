Denetimlerde başta ekmek, et, peynir ve diğer temel ihtiyaç ürünleri olmak üzere raflardaki fiyat etiketleri tek tek inceleniyor. Ürünlerin üretim yeri, ayırt edici özellikleri, birim ve satış fiyatı gibi bilgilerin mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı da karşılaştırılıyor.

Ekipler ayrıca ürünlerin geriye dönük üç aylık alış ve satış fiyatlarını mercek altına alarak haksız fiyat artışı olup olmadığını değerlendiriyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalara idari yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, vatandaşların Ramazan ayında temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini bildirdi.