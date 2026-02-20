Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninde yaptığı açıklamada, projelerle yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Bayraktar, “Sivas ve Taşeli GES projeleri sayesinde ülkemizde en düşük fiyatlı elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu fiyatlar 25 yıl boyunca geçerli olacak” dedi.

Projelerde yerlilik oranının en az yüzde 50 olacağını vurgulayan Bayraktar, santrallerin 2028 başlarında ticari işletmeye geçeceğini ve toplam 5 bin megavatlık ikinci fazda ilave güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının yapılacağını söyledi. Ayrıca projeler, depolama ve veri merkezi entegrasyonuyla daha kapsamlı enerji çözümleri sunabilecek.

Suudi Arabistan merkezli Acwa Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raad Al-Saady, anlaşmanın Türkiye ile ortaklıkta dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bu adım, Türkiye’nin temiz enerji lideri olma potansiyelini gösteriyor. 5 GW’lık yenilenebilir enerji programımız, ülkenin karbon salımını 2030’a kadar yüzde 41 azaltma ve 2053’te net sıfıra ulaşma hedeflerini destekleyecek” dedi.

Bakan Bayraktar, projelerin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın iş birliği ve vizyonunun önemli rol oynadığını ifade etti.