Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı dördüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 36,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,3 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 7,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,0, inşaat sektöründe yüzde 32,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 35,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 32,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,6 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 30,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 25,9, inşaat sektöründe yüzde 33,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 33,9 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 5,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,0, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,6 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 arttı.