TCMB’nin yayımladığı verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesine düştü.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,6 puanlık düşüşle yüzde 73,5 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı verileri, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarının toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Veriler, üretim cephesinde yılın ikinci ayında sınırlı da olsa bir ivme kaybına işaret ederken, kapasite kullanım oranındaki gerileme sanayi sektöründeki talep ve üretim dinamikleri açısından yakından izleniyor.