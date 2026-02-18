Baran, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından ATO ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Ankara Yangın Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, yangınların can güvenliğinin yanı sıra üretim gücü ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

“Yangınlar ağır ekonomik yük oluşturuyor”

Yangınların toplumda derin sosyal yaralar açtığını ifade eden Baran, iklim değişikliği, hızlı kentleşme, sanayileşme ve teknolojik dönüşümün yangın riskini artırdığını söyledi.

1937-2024 yılları arasında Türkiye’de 126 bini aşkın orman yangını çıktığını ve yaklaşık 1 milyon 907 bin hektar alanın kaybedildiğini hatırlatan Baran, yalnızca ormanların değil sanayi tesisleri ve iş yerlerinin de ciddi risk altında olduğunu kaydetti. Elektrik altyapısından kaynaklanan arızalar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle çıkan yangınların milyarlarca liralık zarara yol açtığını dile getirdi.

“Yangın güvenliği masraf değil, yatırım”

Büyük ölçekli yangın yaşayan işletmelerin yüzde 40’ının faaliyetlerine geri dönemediğine dikkat çeken Baran, bir fabrikanın yanmasının yalnızca fiziki kayıp anlamına gelmediğini belirtti.

“Tedarik zinciri kopuyor, pazar kaybı yaşanıyor, çalışanlar işini kaybediyor” diyen Baran, yangın önleme sistemlerine yapılan bir birimlik yatırımın, yangın sonrası oluşabilecek 100 birimlik zararı önleyebileceğini ifade etti.

“Yangın güvenliği bir masraf değil, bir yatırım; hatta bir kalkınma ve sürdürülebilirlik meselesidir” dedi.

“Dijitalleşme ve yapay zekâdan yararlanmalıyız”

Yangın güvenliğinde dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının önemine işaret eden Baran, akıllı yangın algılama sistemleri, erken uyarı teknolojileri ve modern müdahale araçlarının üretim tesislerine entegre edilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Bu alanın aynı zamanda ekonomik potansiyel barındırdığını belirten Baran, yangın güvenliği ekipmanları, akıllı bina teknolojileri ve risk analiz yazılımlarının katma değerli üretim, ihracat ve istihdam açısından fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Baran ayrıca sektörün ATO bünyesinde faaliyet gösteren 22 No’lu Yangın, Trafik ve Güvenlik Sistemleri Meslek Komitesi tarafından temsil edildiğini ifade etti.

“Yangın güvenliği bir yaşam sigortasıdır”

ATO 22 No’lu Yangın, Trafik ve Güvenlik Sistemleri Meslek Komitesi Başkanı Timur Kanay ise son dönemde yaşanan yangınların önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Yangın güvenliğinin maliyet kalemi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kanay, “Yangın güvenliği bir yaşam sigortasıdır” dedi. Sorunun teknoloji eksikliğinden değil, bilginin uygulamaya yeterince aktarılmamasından kaynaklandığını belirten Kanay, standartların sahada aynı titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen zirveye sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.