ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Gazze ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze Şeridi'nde ateşkesin uygulanması ve Trump'ın Gazze planına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Mısır'a geldi. Kushner, Mısır'ın El Alameyn kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgedeki diğer krizler ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre es-Sisi, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için ortak zorluklarla mücadelede iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Görüşmede Filistin meselesindeki gelişmeler de ele alınırken, Gazze Şeridi'nde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin tüm taraflarca yerine getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kushner'in ise ABD ile Mısır arasındaki yakın koordinasyonu takdir ettiği ve Kahire'nin bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları için teşekkür ettiği belirtildi. Kushner, Mısır'ın ABD için Orta Doğu'da önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Kushner'in Hamas heyetiyle bir araya gelmesi bekleniyor

Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera, Kushner'in Mısır ziyareti kapsamında Hamas heyetiyle de temaslarda bulunmasının beklendiğini öne sürdü. Görüşmelerde Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye konuşlandırılması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve insani yardım konularına odaklanılması öngörülüyor. Kushner'in bölgedeki temasları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor.

Dün Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğinde Mısır'a gelen Hamas heyeti, geçtiğimiz saatlerde Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad tarafından kabul edilmişti.