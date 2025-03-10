Denetimlerde Şubat Ayına Dikkat Çekildi Bakanlık açıklamasında, sadece 2025 yılı Şubat ayında 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin 558 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, 81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 62 bin 328 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, bu denetimler neticesinde toplamda 161,7 milyon lira ceza kesildi. Bu cezanın 106,1 milyon liralık kısmı Şubat ayında verilen yaptırımlardan oluştu.

Sektörel Denetimlerde Otomotiv ve Kuyumculuk Öne Çıktı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, emlak, kuyumculuk ve marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi incelenirken, 629 gerçek ve tüzel kişiyse toplam 154 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı. Bu cezaların 126,7 milyon liralık bölümü fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yapılan denetimler sonucunda verildi.

Kuyumculuk sektöründe 56 gerçek ve tüzel kişiye 16,2 milyon lira, emlak alanında ise 40 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Güvensiz Ürün Oranı Yüzde 1,1’e Geriledi Ticaret Bakanlığı’nın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri de hız kesmeden devam etti. Bakanlık sorumluluğundaki tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik sıkı denetimler sonucunda 2011’de yüzde 32 olan güvensiz ürün oranı 2025 itibariyle yüzde 1,1’e düştü. 2025 yılının ilk iki ayında 821 firma denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 75 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 7,9 milyon lira idari para cezası kesildi.

Tüketici Haklarına Yönelik Denetimlerde 138,6 Milyon Liralık Ceza Bakanlığın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından tüketicilerin ekonomik haklarını korumaya yönelik yürütülen denetimler sonucunda 2025 Ocak- Şubat aylarında 138,6 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu cezaların 71,1 milyon liralık bölümü ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satışlar, paket tur ve devre tatil satışlarındaki usulsüzlüklerden kaynaklandı. Yalnızca 2025 yılı Şubat ayında bu kapsamdaki ceza tutarı 18,3 milyon lira oldu.

En Yoğun Denetim ve Ceza İstanbul’da Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, en yoğun denetim ve yaptırımlar İstanbul’da gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk iki ayında şehir genelinde 10 bin 633 firma denetlenirken, tespit edilen ihlaller sonucunda toplamda 125,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Ticaret İl Müdürlükleri tarafından ülkegenelinde toplam 62 bin 328 firmada denetimler gerçekleştirildi ve 5 milyon 396 bin 387 ürün incelendi. Bakanlık yetkilileri, piyasada adil rekabeti sağlamak ve tüketiciyi korumak için denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.