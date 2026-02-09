Ocak 2026’da açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,60 olarak belirlendi. Yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 889 TL’ye yükseldi.

Ancak zam oranları arasındaki fark, emekliler arasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Emeklilik sisteminde kapsamlı çalışma

AK Parti ve hükümetin, emeklilik sisteminde uzun süredir tartışılan sorunları çözmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, bakanlık bünyesinde özel bir komisyon kuruldu.

Komisyonun;

Emekli maaşlarının hesaplanma yöntemleri

Aylık bağlama katsayıları

Prim ödeme gün sayıları

En düşük emekli maaşı uygulaması

gibi başlıkları yeniden ele aldığı ifade ediliyor.

“Birinci öncelik emekli maaşları”

Sabah Gazetesi’nden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre AK Parti kaynakları, emekli maaşlarının hem parti yönetiminin hem de hükümetin birinci öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti. Kurmaylar, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için farklı formüller üzerinde çalışıldığını, etki analizlerinin sürdüğünü vurguladı.

Ortak zam formülü masada

Kulislerde konuşulan en dikkat çekici başlıklardan biri ise ortak zam uygulaması. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasında uygulanan farklı zam oranlarının kaldırılarak tek bir artış modeline geçilmesi planlanıyor.

Bu modelle birlikte;

Düşük prim ödeyenlerle yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının daha adil hale getirilmesi

Maaşların prim gün sayısı ve ödenen prim tutarına göre daha dengeli dağıtılması

amaçlanıyor.

Yetkililer, bu dengenin sağlanması halinde en düşük emekli maaşı uygulamasına olan ihtiyacın da ortadan kalkabileceğini ifade ediyor.

Uygulama için 2027 işaret ediliyor

Emekli maaşlarına yönelik kapsamlı düzenlemelerin, ekonomi programının somut sonuçlarının alınmasının beklendiği 2027 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte, 2026’nın ikinci yarısında emeklilere yönelik bazı kademeli iyileştirmelerin gündeme gelebileceği de belirtiliyor.