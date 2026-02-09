Haftanın kapanışları, teknoloji hisselerinde zayıf seyrin sürdüğünü, diğer sektörlerin ise satış baskısını daha sınırlı hissettiğini ortaya koydu. S&P 500 endeksi haftayı değer kaybıyla tamamlarken, değer hisselerinde görece daha olumlu bir görünüm izlendi.

Yeni haftaya küresel piyasalarda daha olumlu bir algıyla başlandı. ABD vadeli endeksleri hafif yükselişler kaydederken, Asya borsalarında alımlar öne çıktı. Japonya’da yapılan seçimlerin ardından daha gevşek maliye politikalarına yönelik beklentiler güçlendi. Seçim sonuçlarının etkisiyle Japonya borsası haftaya yaklaşık yüzde 4,5 artışla başlarken, yen ve Japon devlet tahvili getirilerinde dalgalı bir seyir izlendi.

Japonya’daki seçim sonucunun, mali teşviklerin artabileceği beklentisini beraberinde getirdiği, bunun da hisse senetlerini desteklerken Japon para birimi ve tahvil piyasası üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan, küresel ölçekte enflasyon ve borçlanma endişeleri nedeniyle yüksek seviyelerde seyreden tahvil getirilerinin daha da yukarı yönlü hareket edebileceğine dikkat çekiliyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak makroekonomik veriler piyasaların odağında yer alıyor. Çarşamba günü istihdam verileri, cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. Piyasa beklentilerine göre istihdam artışının 69 bin kişi olması, işsizlik oranının yüzde 4,4 seviyesinde kalması ve ortalama kazanç artışının yüzde 3,7’ye gerilemesi öngörülüyor. TÜFE tarafında ise manşet ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,5 seviyesine inmesi bekleniyor.

Jeopolitik cephede İran ile ABD arasındaki tansiyon gündemdeki yerini koruyor. Müzakere haberleri gündeme gelse de ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğini sürdürdüğü belirtiliyor. Piyasalarda ise gelişmelerin şu aşamada sınırlı fiyatlamalara neden olduğu görülüyor.

Değerli metaller tarafında altın, ocak ayı sonunda gördüğü 5.595 dolar ve şubat başındaki 4.403 dolar seviyelerinin ardından dengelenme sürecine girdi. Ons altın yeni haftaya 5.000 dolar civarında başladı. Gümüş ise aynı dönemde daha zayıf bir görünüm sergileyerek bu sabah 81 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı pozitif seyrediyor. ABD vadeli endeksleri yüzde 0,1–0,2 aralığında yükselirken, Çin yüzde 1,2, Japonya yüzde 4,5 ve Hong Kong yüzde 1,5 civarında artış kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,22 seviyesinde, dolar endeksi 97,6 düzeyinde, ons altın ise 5.020 dolar civarında işlem görüyor.

Yurt İçinde Gözler TCMB ve Veri Takviminde

Yurt içinde, geçen yıl enflasyonun ara hedefin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte yeni yıla daha yüksek bir seviyeden başlandığı görülüyor. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu yakından izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma programı kapsamında bu hafta dört ihale gerçekleştirecek. Bugün 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç edilecek. Yarın ise 11 ay vadeli bono ve 5 yıl vadeli sukuk ihracı planlanıyor. Ayrıca yarın sanayi üretimi verisi açıklanacak.

Döviz piyasasında dolar/TL kuru bu sabah 43,57 seviyelerinde işlem görüyor. Tahvil piyasasında ise 2 yıllık ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri sırasıyla yüzde 35,05 ve yüzde 30,19 seviyelerinde kapanış yaptı. Ocak ayında yabancı yatırımcıların tahvil piyasasına 4,23 milyar dolarlık net alım yaptığı bildirildi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 2,29 düşüşle 13.521 puandan tamamladı. Endekste son günlerde dalgalı bir seyir izlenirken, teknik seviyeler yakından takip ediliyor.

Euro/dolar paritesi ise bu sabah 1,182 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksindeki hareketler parite üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Eurobond piyasasında sınırlı pozitif bir seyir gözlenirken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 218 baz puan seviyesinde yatay seyretti.