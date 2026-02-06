34 yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine kararlılıkla devam eden Alternatif Bank, küresel sermaye piyasalarında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyan AT1 (Additional Tier 1) eurobond ihracını başarıyla sonuçlandırdı. Toplam 200 milyon ABD doları tutarındaki ihraç, Banka’nın sermaye yapısını güçlendirirken uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Söz konusu işlem, Banka’nın uluslararası piyasalardaki konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koydu.

İhraç sürecinde gelen 1.2 milyar ABD dolarını aşan talep, işlemin büyüklüğünün altı katını aşarak güçlü bir yatırımcı güvenine işaret etti. Coğrafi çeşitlilik açısından da dikkat çeken işlemde yatırımcı dağılımı incelendiğinde %59’unun İngiltere ve İrlanda, %25’inin Orta Doğu, %12’sinin Kıta Avrupası ve %4’ünün Asya ve Off-Shore ABD merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Bu geniş ve dengeli dağılım, Alternatif Bank’ın farklı bölgelerdeki kurumsal yatırımcılar nezdinde artan görünürlüğünü ve güvenilirliğini bir kez daha tescilledi.

Uluslararası piyasalarda son dönemde Türk bankacılık sektörüne yönelik artan ilginin bir yansıması olarak değerlendirilen ihraç, Alternatif Bank’ın uzun vadeli büyüme stratejisini ve güçlü bilanço yapısını destekleyen önemli bir adım oldu.

“İhracımıza gösterilen ilgi, Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güvenin güçlü bir göstergesi”

Alternatif Bank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Güven, ihraca ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “AT1 eurobond ihracımıza gelen yüksek ve çeşitli yatırımcı ilgisi, Bankamıza ve Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Bu işlemle sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.”

Alternatif Bank, önümüzdeki dönemde de uluslararası finansal piyasalardaki varlığını güçlendirmeye ve reel sektöre sağladığı desteği artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.