Yurt içinde ise gram altın fiyatları hem spot piyasada hem de fiziki tarafta dikkat çekici seviyelere ulaştı.

TSİ 06.00 itibarıyla spot piyasada gram altın 7.020 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.500 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 12.235 TL’den alıcı buluyor.

Güncel Altın Fiyatları (9 Şubat 2026)

Gram altın: 7.028,66 TL

Çeyrek altın: 12.253,00 TL

Yarım altın: 24.498,00 TL

Tam altın: 48.094,48 TL

Gremse altın: 120.605,02 TL

Ons altın: 5.021,09 dolar

Küresel Gelişmeler Yakından İzleniyor

Piyasalarda temkinli hava sürerken, ABD ile İran arasında gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ilk turu yakından takip edildi. Tarafların karşılıklı taleplerini ilettiği görüşmelerden net bir sonuç çıkmaması, belirsizliğin korunmasına neden oldu. Bu durum, güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Öte yandan ABD iş gücü piyasasından gelen zayıf sinyaller, faiz indirimi beklentilerini desteklerken, bu görünüm altın fiyatlarının güçlü kalmasına katkı sağlıyor.

Teknik Seviyeler Öne Çıkıyor

Analistler, ocak ayı sonunda görülen zirve sonrası yaşanan geri çekilmenin ardından fiyatların önemli desteklerin üzerinde tutunduğuna dikkat çekiyor. 5.000 dolar seviyesinin üzerinde birkaç günlük kalıcılığın teknik açıdan olumlu bir sinyal olabileceği belirtilirken, olası geri çekilmelerde 4.620 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor.

Altın Fonlarında Tarihi Giriş

Küresel altın fonlarına (ETF) ocak ayında yaklaşık 120 tonluk talep geldiği açıklandı. Yaklaşık 19 milyar dolara karşılık gelen bu rakam, aylık bazda rekor olarak kayda geçti. Aynı dönemde altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte fonların toplam piyasa değeri 669 milyar dolara ulaştı.

Asya ve Kuzey Amerika Yarışı

Ocak ayında ETF talebinde Asya bölgesi 62 ton ile ilk sırada yer aldı ve küresel girişlerin yarısından fazlasını oluşturdu. Çin, bölgedeki talebe güçlü katkı sağladı. Kuzey Amerika’da ise yaklaşık 43 tonluk altın talebi görülürken, Avrupa piyasalarında girişler daha sınırlı kaldı.

2026 İçin Görünüm Pozitif

Değerlendirmelerde, son yükselişin ardından kısa vadede bir duraklama ihtimali bulunsa da, 2026 genelinde yatırım talebinin güçlü kalmasının beklendiği ifade ediliyor. Düşük faiz ortamı, kalıcı enflasyon baskısı, artan kamu harcamaları ve jeopolitik risklerin altını güvenli liman olarak öne çıkarmaya devam edebileceği vurgulanıyor.