Oğan, terörle mücadele kapsamında yürütülen sürecin bir af düzenlemesi olmadığını vurgulayarak, “Terörden vazgeçen vatandaşlarımız için rehabilitasyon süreci söz konusudur, af yoktur” dedi.

Kocaeli’de düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu” programında konuşan Oğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin aşamalarını ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Panelin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu üstlenirken, programda güvenlik, demokrasi ve ekonomi başlıkları ele alındı.

“Temel hedef silahların tamamen bırakılması”

Ayhan Oğan, sürecin ana amacının terör örgütünün feshedilmesi ve silahların imha edilmesi olduğunu belirterek, “Türkiye’de siyasetin silah vesayetinden, bölge halkının da silah baskısından kurtarılması hedefleniyor. Nihai amaç, terörün TBMM çatısı altında tamamen tasfiye edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Oğan, geçmişte yürütülen benzer girişimlerden farklı olarak bu sürecin tamamen Türkiye’nin kendi iradesiyle ve milli bir planlama çerçevesinde ilerlediğini vurguladı.

“Özel bir yasa çıkarılmayacak”

Gündemdeki “umut hakkı” tartışmalarına da açıklık getiren Oğan, bu konuda yeni ve özel bir düzenleme yapılmayacağını söyledi. Umut hakkının Türk Ceza Kanunu’nda zaten yer alan bir mekanizma olduğunu belirten Oğan, belirli şartları sağlayan müebbet hükümlülerin mevcut mevzuat çerçevesinde başvuru yapabileceğini ifade etti.

“Bu konuda kamuoyunda yanlış bir algı oluşturuluyor. Özel bir düzenleme ya da kişiye özel bir uygulama söz konusu değildir” diyen Oğan, başvuruların Adalet Bakanlığı bünyesinde titizlikle değerlendirileceğini kaydetti.

“Af yok, rehabilitasyon var”

Kamuoyundaki “teröristlere af” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

“Terörden vazgeçen ve bunun çıkmaz bir yol olduğunu gören vatandaşlarımız için bir rehabilitasyon süreci öngörülmektedir. Bu süreçte herhangi bir suç işlenmesi halinde hem yeni suçun hem de önceki infaz hükümlerinin derhal uygulanacağı açıktır. Dolayısıyla af söz konusu değildir.”

3 aşamalı yol haritası

Oğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin üç aşamada ilerleyeceğini belirterek, ilk aşamanın örgütün tasfiyesi ve silahların imhası, ikinci aşamanın hukuki düzenlemelerle yeniden kazanım, üçüncü aşamanın ise demokratikleşme süreci olduğunu söyledi.

“FETÖ ve diğer örgütler kapsam dışı”

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ise yapılacak düzenlemelerin genel bir af niteliği taşımayacağını vurguladı. Ahıakın, “Yalnızca kendisini feshetmiş ve silah bırakmış terör örgütü bu kapsamda değerlendirilecektir. FETÖ ve diğer terör örgütleri kesinlikle bu sürecin dışındadır” dedi.

Ekonomiye yansıması

Programda konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin de terörle mücadelenin ekonomik etkilerine dikkat çekerek, Türkiye’nin güvenlik alanında elde ettiği başarıların ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağladığını, GSYH’nin 1 trilyon doları aştığını ifade etti.

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.