Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Bolat, beraberindeki heyetle 62. Şam Uluslararası Fuarı'na katıldı. "Doğu'nun gururu Şam'dan başlamaktadır" sloganı ile düzenlenen fuarda Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde geliştirilmesinin, ticaretin, üretimin ve yatırımların iki ülke halkının refahı için arttırılmasının önemine değinildi. Fuarın açılış programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri yetkililerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet katıldı.





"Suriye'yle her alanda karşılıklı işbirliği için yoğun bir şekilde birlikte çalışıyoruz"

Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'yle çok yakın kültürel, sosyal, ekonomik ve ticaret bağları bulunduğunu kaydetti. Suriye iç savaşının ardından yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Bolat, Suriye'nin yeni yönetiminin başarılı olması için her alanda destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Bolat, "8 Aralık'tan bu yana gündemimizin her zaman en önemli başlıklarından biri olan Suriye'nin yeniden imarı ve Suriye'yle her alanda diplomasiden savunmaya, ticaretten sanayiye, tarımdan hizmetlere, ulaştırmadan enerji alanına ve altyapıya varıncaya kadar karşılıklı işbirliği için yoğun bir şekilde Suriyeli bakan arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İnanıyoruz ki yeni Suriye, halkıyla yönetimiyle inşallah kısa bir sürede daha güçlü olarak dünya sahnesinde ekonomisiyle, istikrarıyla, savunmasıyla, diplomasisiyle çok başarılı bir şekilde yerini alacaktır" dedi.





"32 firmamız ve 500'ün üzerinde ziyaretçi ile Türkiye'den gelerek Şam Fuarı'nın en güçlü ülkesi biz olduk"

Bolat, konuşmasının ardından Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret etti. Bolat, stantları dolaştıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fuara dair değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Üç hafta gibi kısa bir sürede bin metrekareye yakın bir stant katılımı ile 32 firmamız ve 500'ün üzerinde ziyaretçi ile Türkiye'den gelerek Şam Fuarı'nın en güçlü ülkesi biz olduk. Çok memnunuz, gerçekten güzel bir fuar düzenlenmiş" dedi.





"Suriye ile orta, küçük ve büyük ölçekte yatırımlar, ticaret ve gümrük iş birliği bütün hızıyla devam ediyor"

Suriye ile Türkiye arasında gümrükler, ticaretin artması, yatırımlar noktasında da karşılıklı anlaşmalar yapıldığına dikkat çeken Bolat, "Malum Şam Havalimanı'nı bir Türk konsorsiyumu inşa edecek. Yine Suriye'de Türk şirketlerinin de olduğu konsorsiyum 5 bin megawattlık enerji yatırım anlaşması imzaladı. Diğer alanlarda da orta, küçük ve büyük ölçekte yatırımlar, ticaret, gümrük iş birliği bütün hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"Suriye artık yeniden 2011 öncesinde olduğu gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacak"

Bolat, fuar açılışından önce Suriye Gümrükler İdaresi Başkanı'yla uzun bir toplantı yaptıklarını dile getirerek, görüşme çerçevesinde ortak gümrük komitesinin kurulması ve de karşılıklı teknik işbirliği noktasında bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Yarın birçok gümrükte artık doldurma, boşaltma işlemi yapılmayacağını da ifade eden Bolat, "Tırlar karşılıklı olarak gümrüklerden geçerek mallarını alıcıların olduğu yerlere boşaltacaklar. Bunun yarın inşallah açılışı bir prova niteliğinde yapılıyor. Ve bunun hem ikili ticarete çok büyük faydası olacak. Gümrük işlemleri ticareti hızlandıracak hem de transit ticaretle yarınki denemeyle başlamış olacak. Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a, diğer Körfez ülkelerine kadar Suriye, Ürdün'ü geçecek transit ticarette Suriye artık yeniden 2011 öncesinde olduğu gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacak. Bu hem Suriye'ye hem Türkiye'ye, hem diğer bölge ülkelerine uluslararası ticaretin artması noktasında önemli bir fayda sağlayacak" dedi.

Bolat, Türkiye olarak fuarda en çok katılım gösteren ülke pozisyonda olduklarının altını çizerek, uluslararası fuarın açılışına Türkiye'nin bakan düzeyinde katılan misafir ülke olduğunu vurguladı.