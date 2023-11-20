E-ticaret sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak kurulan THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş., ‘Widect’ markasıyla e-ticaret lojistiği sektöründe hizmet veren kurumsal müşterileri için entegre hava kargo çözümleri sunacağı belirtildi.

‘Wide-direct-connect’ söylemiyle yola çıkan Widect, sağladığı geniş uçuş ağı ve doğrudan bağlantı imkanlarıyla Türkiye’nin uluslararası ekspres pazarındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

“ÜLKEMİZİ E-İHRACAT HEDEFİ OLAN TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 10’UNA ERİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Türk Hava Yolları’nın yeni yatırımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Lojistik ve hava kargodaki uzmanlığımızı e-ticaret için özelleştirilmiş çözümler ve inovasyonla birleştirdiğimiz yeni markamız Widect’i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Widect’i dinamik ve büyüyen e-ticaret sektöründe iş birliğini artırmak ve e-ticaret ekosistemini genişletmek için önemli bir itici güç olarak görüyoruz. Bugüne kadar gördük ki, Türk Hava Yolları’nın bir ülkeye uçuş başlatması, ilgili ülkeyle olan ticaret hacminin artmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu yaklaşım ile ülkemiz ihracatçısına ihtiyacı olan çözümleri sunmak, yeni pazarları ulaşılabilir kılmak ve bu sayede yeni fırsatlar oluşturarak ülkemizi e-ihracat hedefi olan toplam ihracatın yüzde 10’una eriştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

WİDECT UÇTAN UCA BİR HİZMET VERECEK

Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağı ve Turkish Cargo’nun lojistik uzmanlığını birleştirerek kapsamlı çözümler sunmayı vadeden Widect; kapıdan toplama, ihracat gümrüklemesi, hava kargo, ithalat gümrüklemesi, kapıya teslim, iade süreçleri, depolama hizmetleri ve e-ticaret sektörünün ihtiyacı olan tüm lojistik gerekliliklerin sağlanacağı uçtan uca bir hizmet vereceği belirtildi.

FAALİYETLERİNE 2024 YILI İLK ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK

Widect, e-ticaret lojistiği için aktarma merkezi İstanbul’un avantajını kullanarak hızlı ve kaliteli servisi optimum maliyetlerle sağlayacak. Türkiye çıkışlı e-ticaret lojistiği için güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefleyen Widect, mikro ihracatı da destekleyecek. Yüksek güvenirlik, şeffaflık, hız ve maliyet avantajlarını bir araya getiren Widect, faaliyetlerine 2024 yılı ilk çeyreğinde başlayacağı açıklandı.