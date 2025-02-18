Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Adnan Yücel, yaptığı açıklamada “Türkiye, gösterdiği büyüme ve sahip olduğu büyük potansiyeli nedeniyle " Thermo King için en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Thermo King Türkiye olarak kamyon ünitelerindeki güçlü satış performansımız ilk 3 distribütör arasında yer almamızın ın en önemli göstergelerinden biri. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz, müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde pazardaki konumumuzu daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi sürdürerek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yücel , “Ülkemizde , soğuk zincir taşımacılığı, gıda sektörü başta olmak üzere ilaç ve aşı lojistiğinde önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple soğuk zincir yatırımları hız kazanırken Thermo King ’ in güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz soğuk zincir alt yapısı, pazarda rekabet avantajı sağlıyor. 2025 yılında ürün gamımıza yeni eklemelerle Thermo King olarak soğuk zincir pazarında etkinliğimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Thermo King, elde ettiği bu önemli başarıyı daha da ileriye taşımak ve sektördeki güçlü konumunu korumak adına yatırımlarına ve müşteri odaklı çalışmalarına devam edecek.