Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Adnan Yücel, yaptığı açıklamada “Türkiye, gösterdiği büyüme ve sahip olduğu büyük potansiyeli nedeniyle
"Thermo King için en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Thermo King Türkiye olarak kamyon ünitelerindeki güçlü satış performansımız ilk 3 distribütör arasında yer almamızın ın
Yücel “Ülkemizde
,soğuk zincir taşımacılığı, gıda sektörü başta olmak üzere ilaç ve aşı lojistiğinde önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple soğuk zincir yatırımları hız kazanırken Thermo Kingin güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz soğuk zincir altyapısı,
Thermo King, elde ettiği bu önemli başarıyı daha da ileriye taşımak ve sektördeki güçlü konumunu korumak adına yatırımlarına ve müşteri odaklı çalışmalarına devam edecek.