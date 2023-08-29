TGC Anadolu’da nefes kesen "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları" görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, “Gurur! TGC Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemimiz tarafından ‘Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları’ başarıyla gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Gurur! 🇹🇷 #TCGANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları" başarıyla gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D56OwTrhlw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023