Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnafa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan kredilerin geri ödeme sürelerinin uzatılması gerektiğini söyledi.

Palandöken, deprem sonrası verilen destek kredilerinin esnafın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını belirterek, yanında işçi çalıştıran işletmelere 750 bin liraya kadar, işletmeyi yeniden kurmaya yönelik 500 bin lira ve az hasarlı işletmelere yaklaşık 300 bin lira seviyelerinde finansman sağlandığını hatırlattı.

Ancak kredi geri ödemelerinin önümüzdeki ay başlayacağını ifade eden Palandöken, deprem bölgesinde yaşamın ve ticari faaliyetlerin henüz tam anlamıyla normale dönmediğini vurguladı. İş yerlerinin büyük bölümünün ağır hasar gördüğünü veya tamamen kaybedildiğini belirten Palandöken, esnafın hâlâ toparlanma sürecinde olduğunu söyledi.

Kredi taksitlerinin daha uzun vadeye yayılmasının esnaf üzerindeki baskıyı azaltacağını dile getiren Palandöken, ödeme sürelerinin uzatılması halinde hem esnafın hem de vatandaşın ekonomik olarak rahatlayacağını ifade etti.

Palandöken, yeni iş yerlerine taşınan esnafın müşteri portföyünü yeniden oluşturma sürecinde olduğunu belirterek, kredi borçlarının belirli bir süre daha ötelenmesi için çağrıda bulundu.