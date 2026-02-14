Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 162 bini aşkın manda bulunurken, Samsun sahip olduğu manda sayısıyla lider konumda bulunuyor. Karadeniz’in önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kent, özellikle manda yetiştiriciliğinde dikkat çekiyor.

Büyükbaşta 358 bin 441 baş hayvan

Samsun’da 98 bin 392 kültür sığırı, 200 bin 755 melez sığır ve 39 bin 799 yerli sığır bulunuyor. Mandalarla birlikte ilin toplam büyükbaş hayvan varlığı 358 bin 441’e ulaşıyor.

Kent, yerli sığır sayısında Türkiye üçüncüsü, melez sığır varlığında dokuzuncu, kültür sığırı varlığında ise 27’nci sırada yer alıyor.

Küçükbaşta orta sıralarda

Küçükbaş hayvan varlığına bakıldığında ise il genelinde 232 bin 315 koyun ve 24 bin 849 keçi olmak üzere toplam 257 bin 164 küçükbaş hayvan bulunuyor. Samsun, koyun varlığında Türkiye genelinde 51’inci, keçi varlığında ise 61’inci sırada yer alıyor.

Kanatlı ve bal üretimi

Kanatlı hayvan varlığı 3 milyon 899 bine ulaşan Samsun, Türkiye toplamının yüzde 1,01’ine sahip olarak bu alanda 25’inci sırada bulunuyor.

Arıcılıkta da ilk 25 il arasında yer alan Samsun’da yıllık 926 ton bal üretiliyor. İl genelindeki 94 bin 885 kovan sayısıyla kent, kovan varlığı bakımından Türkiye’de 32’nci sırada bulunuyor.

Sahip olduğu hayvan varlığı ve üretim kapasitesiyle Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde hayvancılıkta öne çıkan iller arasında yer almayı sürdürüyor.