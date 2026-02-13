Kıbrıs’ta sektör buluşması

Quick Finans ev sahipliğinde 6-8 Şubat tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleştirilen organizasyonda, ikinci el otomotiv ticaretinde güven, dijitalleşme ve yeni finansman modelleri masaya yatırıldı. “Türkiye Otomotiv Pazarını 2. El Belirler” mottosuyla düzenlenen zirveye sektörün tüm paydaşları katıldı.

Programın açılışında konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 2017’de Quick Sigorta ile başlayan yolculuğun bugün entegre bir finansal ekosisteme dönüştüğünü belirtti. Amaçlarının acente ve bayileri birer “finansal market” haline getirmek olduğunu vurgulayan Yaşar, sigorta, kredi, mobilite ve gayrimenkul enstrümanlarını bütünleşik bir yapı içinde sunduklarını ifade etti.

Türkiye’de araçların yaklaşık yüzde 75’inin kaskosuz olduğuna dikkat çeken Yaşar, bu koruma açığını kapatmak için geliştirilen KASKONOMİQ ürününü anlattı. Özellikle belirli yaşın üzerindeki araçların sigorta kapsamı dışında kalmasına çözüm getiren modelle, trafik sigortası primlerine yakın bedellerle muafiyetli koruma sağlanıyor.

Gençlerin otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen “Lüküs Hayat Sigortası”nın ise döviz bazlı bir birikim modeli sunduğu, belirli bir seviyeye ulaşan kullanıcıya grup bünyesindeki QCAR Mobilite üzerinden araç alma taahhüdü sağladığı aktarıldı.

16 yaş ve üzeri araçlara kredi dönemi başlıyor

Programın en dikkat çeken açıklaması ise Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ’dan geldi. Bankacılık sektöründe uygulanan 15 yaş sınırı nedeniyle kredi dışında kalan araç parkına yönelik yeni model duyuruldu.

Karadağ’ın verdiği bilgilere göre:

Türkiye’de 33,6 milyonluk araç parkının yüzde 37’si 16 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor.

Yaklaşık 6,5 milyon araç kredi imkanlarından yararlanamıyor.

Bu ay itibarıyla 16 yaş ve üzeri, Kaskonomiq sigortalı araçlara kredi verilmeye başlanacak.

Bu adımın yalnızca satış hacmini artırmakla kalmayacağı, ikinci el piyasasında yaygın olan takas sistemine de ivme kazandıracağı ifade edildi.

SUV ve elektrikli araçlarda hızlı büyüme

Karadağ, son üç yılda hibrit ve elektrikli araç satışlarının yüzde 576 oranında büyüdüğünü, SUV segmentinin ise pazar payını yüzde 61,9’a taşıdığını belirtti. Reel fiyatlardaki gerileme, elektrikli dönüşüm ve altın fiyatlarındaki artışın yarattığı “servet etkisi”nin talebi desteklediği kaydedildi.

Quick Finans tarafından her ay yayımlanan 2. El Oto Raporu’nun, sektöre veri temelli analiz sunmaya devam edeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan şeffaflık vurgusu

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu ise piyasayı daha şeffaf ve adil hale getirmeye yönelik çalışmaları anlattı.

“Merkezi Ekspertiz Bilgi Sistemi” ve “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi” projeleriyle kayıt dışılığın önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Karacaoğlu, düzenlemelerin dürüst ve kayıtlı işletmeleri koruma amacı taşıdığını vurguladı.

Pazarın yönü değişiyor

İkinci el otomotiv pazarı, sıfır araç pazarının 8 ila 10 katı büyüklüğünde devasa bir ekosistem olarak öne çıkıyor. 16 yaş ve üzeri araçlara kredi imkânı getiren yeni model, finansmana erişimi genişleterek ikinci el pazarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.