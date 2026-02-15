Türkiye genelinde dağıtım merkezlerinde çalışan taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanı daha önce kendi bünyesine alarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturan Migros, bir süre önce iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yürütülen görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de özel sektörde en fazla sendikalı çalışana sahip şirketlerden biri olduklarına dikkat çekilerek sosyal diyalog ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımın sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, çalışanlardan gelen görüşme taleplerine her zaman çözüm odaklı ve iyi niyetli yaklaşıldığı ifade edilirken, müzakerelerde ele alınan başlıklarda şirketin yetki alanına giren ve çalışanların talepleri kapsamında çözümlenmemiş bir konu kalmadığı belirtildi.

Migros açıklamasında, “Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde yürüttük. Bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarmalar sonrası yaşanan gelişmeler ve varılan uzlaşmanın detaylarına ilişkin ise ek bilgi paylaşılmadı.