Doğan, belirlenen ücretin günlük 8 saat çalışma esasına göre hesaplandığını ve yüzde 10 aracı payını da içerdiğini ifade etti. İşin niteliğine göre farklı ücret uygulamalarının da kararlaştırıldığını belirten Doğan, paketleme işçiliğinde günlük ücretin bin 275 TL, budama işçiliğinde ise yüzde 12,5 artışla bin 560 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Ücretlerin gelecek yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda her yıl eylül ayında güncelleneceğini belirten Doğan, düzenlemenin hem işçilerin alım gücünü korumayı hem de üreticilere öngörülebilir maliyet sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Tarımda sosyal denge ve çalışma barışının önemine dikkat çeken Doğan, belirlenen ücretlerin üretici ve tarım emekçileri açısından ortak bir uzlaşının sonucu olduğunu ifade ederek protokolün Çukurova genelinde uygulanacağını kaydetti.