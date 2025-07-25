Vergi artışlarının ticari araç sahiplerini doğrudan etkilediğini belirten Palandöken, “Disiplin açısından alınan kararlar önemli olabilir, ancak ekmek teknesi konumundaki ticari araçlar bu artışlardan muaf tutulmalıdır” dedi.

“Ticari Araçlar Ekmek Teknesi, ÖTV ve KDV Yükü Altında Ezilmemeli”

Yeni düzenlemelerle birlikte motorlu taşıtlarda ÖTV matrah oranlarında değişiklik yapılmasının gündemde olduğunu belirten TESK Başkanı, bu düzenlemenin ticari araç sahipleri için ciddi bir ekonomik yük anlamına geldiğini söyledi. Palandöken, “Ticari araçlar, özel araçlar gibi değerlendirilemez. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarıyla geçimini sağlayan binlerce esnafımız var. Bu araçların vergilendirilmesi, doğrudan esnafın ekmeğine müdahaledir” ifadelerini kullandı.

“Araç Yenileme Zorunluluğu Zaten Yüksek Bir Maliyet”

Büyük şehirlerde ticari araçlara getirilen yaş sınırlarını da hatırlatan Palandöken, birçok esnafın yasal zorunluluk nedeniyle araçlarını yenilemek zorunda olduğunu vurguladı. İstanbul ve Ankara’da taksiler için 10 yaş, İzmir’de 15 yaş sınırı bulunduğunu, okul servislerinde ise bu sınırın 12 yıl olduğunu dile getiren Palandöken, “Araç yenileme mecburiyeti olan esnaf, bugünkü fiyatlarla zaten ciddi bir maliyetle karşı karşıya. Bir de bunun üzerine ÖTV ve KDV eklenirse, esnaf için bu yük katlanılamaz hale gelir” diye konuştu.

“Son ÖTV İndirimi 2016’da Yapıldı, Artık Yeni Bir Düzenleme Şart”

Ticari araçlara yönelik son ÖTV indiriminin 2016 yılında yapıldığını hatırlatan Palandöken, aradan geçen sürede ekonomik koşulların ciddi şekilde değiştiğini söyledi. O dönemde vergi avantajıyla alınan araçların bile artık yenileme zamanının geldiğini belirten TESK Başkanı, “Yeni bir vergi indirimi ya da geçici bir vergi muafiyeti getirilmezse, birçok esnaf aracını yenileyemeyecek. Bu durum hem gelir kaybına hem de hizmet kalitesinin düşmesine neden olacak” dedi.

“Ticari Araçların Yenilenmesi Toplum İçin de Kazançtır”

Ticari araçların yenilenmesinin yalnızca esnaf için değil, toplumun genel faydası açısından da önemli olduğunun altını çizen Palandöken, “Daha yeni araçlar, daha güvenli, daha konforlu ve çevre dostu ulaşım demektir. Yakıt tüketimi düşer, kaza riski azalır, bakım masrafları hafifler. Tüm bunlar ekonomik sürdürülebilirlik açısından da büyük kazanımlar sağlar” değerlendirmesinde bulundu.

TESK’ten Hükümete Çağrı: Ticari Araçlar İçin Vergi İstisnası Şart

Bendevi Palandöken, açıklamasının sonunda hükümete çağrıda bulunarak, “Her türlü ÖTV ve KDV düzenlemesinde ticari araç sahipleri kapsam dışı bırakılmalı. Hatta mevcut vergiler, araçlarını yenilemek zorunda olan esnaf için bir defaya mahsus olmak üzere sıfırlanmalı. Bu, hem sosyal adaletin hem de ekonomik dengeyi korumanın gereğidir” dedi.