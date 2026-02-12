Geçen yıl başlatılan sürecin hukuki altyapısını oluşturmayı amaçlayan çalışmalarda ilk somut adım atılırken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un taslak metni koordinatör grup başkanvekillerine ilettiği belirtilmişti. Kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri olan “umut hakkı” konusunun, ortak rapor metnine girmediği ifade ediliyor.

Silah bırakmaya yönelik hukuki çerçeve önerisi

Taslakta, PKK’nın tamamen silah bırakmasını teşvik edecek hukuki düzenlemelere ilişkin tavsiyeler öne çıkıyor. Bu kapsamda:

Silah bırakma sürecine yönelik açık bir hukuki zemin oluşturulması,

Silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsünün netleştirilmesi,

Eve dönüşlerin ve toplumsal bütünleşmenin teşvik edilmesi,

gibi başlıklara yer verildiği kaydediliyor.

Demokratikleşme ve mevzuat değişikliği vurgusu

Raporda ayrıca AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının önemine dikkat çekilirken, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu başta olmak üzere demokratikleşme alanında atılabilecek adımların değerlendirilmesi öneriliyor. Kayyum uygulamalarının kaldırılmasına yönelik tavsiyelerin de taslakta yer aldığı belirtiliyor.

Silah bırakma ve eve dönüş sürecine paralel olarak Türk Ceza Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanunu’nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi uygulamada sorun yaşanan alanların tespit edilerek idari düzenlemeler yapılması öneriliyor.

Komisyon taslağının önümüzdeki günlerde Meclis’te siyasi partiler arasında yapılacak değerlendirmelerin ardından şekillenmesi ve nihai raporun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Yücel Kayaoğlu