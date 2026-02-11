Bakanlık binasında gerçekleştirilen törende konuşan Yılmaz Tunç, yaklaşık 2,5 yıllık görev süresince yargı teşkilatının kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti. Tunç, “Cumhurbaşkanımız bizlere güvendi. Bu süre zarfında adalet teşkilatımızın kapasitesini artırmak için büyük bir özveriyle çalıştık. 81 ilin 60’tan fazlasını ziyaret ederek hakim ve savcılarımızla bir araya geldik” dedi.

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen 264 hedeften önemli bir bölümünün son bir yılda hayata geçirildiğini ifade eden Tunç, Meclis’e sunulan birçok taslağın yasalaştığını kaydetti. Görevi devrettiği Akın Gürlek’in daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Tunç, yeni Bakan’a başarılar diledi.

Görevi devralan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuşmasında, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Gürlek, “Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son yıllarda hukuk ve adalet alanında önemli reformların hayata geçirildiğini vurgulayan Gürlek, yargı reformları, insan hakları eylem planları ve dijital adalet altyapısındaki gelişmelerin adalet sistemini güçlendirdiğini söyledi.

“Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir” diyen Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda reformların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Suçla mücadelede tavizsiz bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Gürlek, yargı süreçlerinin hızlandırılması, dijital altyapının güçlendirilmesi ve hukuk güvenliğinin tahkim edilmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Gürlek, “Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.