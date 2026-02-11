Strasbourg’da gerçekleştirilen oylamada 458 milletvekili “evet”, 140 milletvekili “hayır” oyu kullanırken, 44 milletvekili çekimser kaldı. Kararla birlikte Ukrayna’ya iki yıllık dönemde önemli bir mali kaynak sağlanmasının önü açıldı.

Von der Leyen: “Avrupa’nın kararlılığı sarsılmaz”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Parlamento’nun hızlı onayından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Von der Leyen, “Ukrayna’nın cesareti sarsılmazdır. Avrupa’nın Ukrayna’nın yanında durma kararlılığı da aynı şekilde. Güçlü bir Ukrayna, Avrupa’nın tamamını güvenli kılar” ifadelerini kullandı.

AP Başkanı Roberta Metsola da kararın Ukrayna için hayati önem taşıdığını belirterek, sağlanacak kaynağın temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesini ve savunma kapasitesinin güçlü kalmasını güvence altına alacağını söyledi. Metsola, “Ukrayna’yı korumak Avrupa’nın güvenliğini savunmaktır. Ukrayna’yı desteklemek kalıcı barışın yolunu inşa etmektir” dedi.

Kaynağın dağılımı netleşti

Toplam 90 milyar euroluk paketin:

30 milyar euroluk kısmı, AB'nin "Ukraine Facility" fonu üzerinden makro-finansal yardım ve bütçe desteği olarak,

60 milyar euroluk kısmı ise Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve askeri teçhizat tedariki için kullanılacak.

Geri ödeme formülü

AB, söz konusu krediyi sermaye piyasalarından ortak borçlanma yoluyla sağlayacak. AB bütçesinin teminat gösterileceği kredi, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesinin ardından Ukrayna tarafından geri ödenecek.

Daha önce dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine geliştirilen bu formül, 18 Aralık 2025’te düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde prensipte kabul edilmişti. Ancak Çekya, Macaristan ve Slovakya’nın mali desteğe karşı çıkması nedeniyle söz konusu ülkeler yükümlülük dışında bırakılarak anlaşma yürürlüğe konuldu.

2026-2027 dönemini kapsayan kredi paketi, Ukrayna’nın öngörülen finansman ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılayacak.