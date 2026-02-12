24 Şubat’ta seçim takvimi ilan edileceğine yönelik iddiaları yalanlayan Zelenskiy, “Önce güvenlik, sonra siyaset. İlgili tüm güvenlik garantileri sağlandığında seçim sürecine girebiliriz” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Zelenskiy, 24 Şubat tarihinin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bu tarihin siyasi amaçlarla kullanılmasının doğru olmayacağını belirtti. “24 Şubat hiçbir seçim duyurusu için kullanılamaz. Böyle bir tarihi siyasete alet etmek aptalca bir fikir olurdu” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Ukrayna’nın seçimlere hazır olduğunu ancak bunun güvenlik koşullarına bağlı olduğunu vurguladı.

“Ateşkesi sağlayın, seçimler yapılsın” diyen Zelenskiy, seçim meselesinin bazı uluslararası ortaklar tarafından gündeme getirildiğini, ancak Ukrayna yönetiminin önceliğinin savaş koşullarının sona erdirilmesi olduğunu kaydetti.

“Müzakerelerin yeri değil, sonucu önemli”

Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, bu durumun enerji ateşkesi önerilerine hazır olunmadığını gösterdiğini söyledi. ABD tarafının Abu Dabi’de önerdiği enerji ateşkesi girişimine de değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın müzakerelere açık olduğunu dile getirdi.

“Müzakere teklifi ister Orta Doğu’da ister ABD’de olsun; biz hazırız. Toplantının Miami’de ya da Abu Dabi’de yapılması bizim için fark etmez. Önemli olan sonuç alınmasıdır” ifadelerini kullandı.

AB üyeliği için somut tarih talebi

Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. 2027 yılına kadar teknik olarak üyeliğe hazır olmayı hedeflediklerini belirten Zelenskiy, sürecin güvenlik boyutuna işaret ederek AB’den somut bir takvim istedi.

“Somut bir tarih istiyorum. ABD, Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın imzalayacağı bir anlaşmada AB’ye katılımımız için tarih belirtilmezse, Rusya süreci engellemek için her şeyi yapacaktır” diyen Zelenskiy, AB üyeliğinin Ukrayna için aynı zamanda güvenlik garantisi anlamına geldiğini vurguladı.

Zelenskiy’nin açıklamaları, savaşın seyrine bağlı olarak hem seçim süreci hem de Ukrayna’nın Batı ile entegrasyon hedefleri açısından önümüzdeki dönemde diplomatik temasların yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.