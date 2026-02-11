CHP’nin, Gürlek’in atanmasının anayasaya aykırı olduğu yönündeki itirazı üzerine başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan kavgada CHP Milletvekili Mahmut Tanal yaralandı.

CHP’den “anayasaya aykırı” itirazı

Genel Kurul’da, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi’yi yemin etmek üzere kürsüye davet etmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz aldı.

Emir, Gürlek’in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğünü belirterek, “Adalet Bakanlığı görevine atanması anayasaya aykırıdır” dedi. Emir’in usul tartışması açılması talebi Cumhur İttifakı milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi. Bu sırada Emir’in mikrofonunun kapatılması tartışmayı büyüttü.

Muhalefet kürsüyü işgal etti

Usul tartışmasının reddedilmesinin ardından muhalefet milletvekilleri kürsüye yönelerek protestoda bulundu. Bozdağ’ın Akın Gürlek’i yemin için kürsüye davet etmesine rağmen Gürlek bir süre kürsüye çıkmadı. Genel Kurul’da karşılıklı sloganlar ve sözlü sataşmalar yaşandı.

Sözlü tartışma arbedeye dönüştü

Kürsü önünde toplanan milletvekilleri arasındaki gerginlik kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Çıkan arbedede AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasında yaşanan tartışma sırasında Tanal’ın yüzüne darbe aldığı ve kanadığı görüldü. Meclis Başkanvekili oturuma ara verdi.

Yeminler protestolar eşliğinde tamamlandı

Verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Cumhur İttifakı milletvekillerinin oluşturduğu koridor eşliğinde Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi kürsüye gelerek yeminlerini etti. Muhalefet sıralarından protestolar sürerken birleşime yeniden ara verildi.

TBMM’de yaşanan olaylar siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.