AK Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Bilgin, yaptığı basın açıklamasında Başkan Zeynep Güneş’in emeği, cesareti ve kararlı duruşuyla örnek bir yönetici olduğunu belirtti. Güneş’e yönelik eleştirileri kabul etmediklerini ifade eden Bilgin, “Anadolu kadınının üretkenliğini, fedakârlığını ve kararlılığını temsil eden kıymetli başkanımızın yanındayız. Kendisine yönelik yapılan saygısız ifadeleri ve emeğini küçümsemeye dönük yaklaşımları asla kabul etmiyoruz” dedi.

Şalvarlı buluşmanın sembolik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Bilgin, “Bugün burada giydiğimiz şalvar sadece bir kıyafet değil; alın terinin, üretimin ve yerli değerlerimizin simgesidir. Kadının emeğini küçümseyen, hizmetlerini gölgelemeye çalışan hiçbir anlayışa geçit vermeyiz. Kadınlarımız siyasette, yerel yönetimlerde ve hayatın her alanında var olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Zeynep Güneş’in yürüttüğü projelere de değinen Bilgin, belediyecilik anlayışının vatandaş odaklı olduğunu vurgulayarak, “Yapılan projeler ve hizmetlerle gurur duyuyoruz. Kadın emeğine ve onuruna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da kıymetli başkanımızın yanındayız” diye konuştu.