Açıklanan modele göre afet konutlarında 2 yıl ödemesiz dönem ve 18 yıl faizsiz taksit imkânı sunulurken, peşin ödeme tercih edenlere yüzde 74 oranında indirim uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre, afet konutlarının toplam bedelinin yüzde 65’i devlet tarafından karşılanıyor. Kalan kısım ise faizsiz ödeme kolaylığıyla hak sahiplerine sunuluyor.

Örnek olarak 3+1 bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin TL olarak belirlenirken, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 TL olacak. Hak sahipleri konutlarını 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl faizsiz taksit seçeneğiyle alabilecek.

Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlara ise yüzde 74 indirim uygulanacak. Buna göre bir afet konutunun peşin satış bedeli 484 bin TL olarak açıklandı. Peşin ödemede, konut bedelinin yaklaşık dörtte biri kadar ödeme yapılması yeterli olacak.

Depremzedelerden Teşekkür

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta teslim edilen konutlarda yaşam başlarken, hak sahipleri sunulan ödeme kolaylığından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anka deprem konutlarında yaşayan Neriman Kıraç, “Daha modern bir yapı olmuş. İki yıl sonra ödenecek olması çok güzel, kimse mağdur olmayacak” dedi.

Depremde enkaz altından çıkarılan Ziya Gönen ise, “Konutlar güzel. Ebrar Sitesi’ndeki evimiz aynı yerine yapıldı. Yüzde 74-75’lik indirim olursa kalan tutarın tamamını yatırırım” ifadelerini kullandı.

Açıklanan ödeme modeli, özellikle faizsiz ve uzun vadeli taksit imkânı ile peşin ödemedeki yüksek indirim oranı nedeniyle depremzedeler tarafından olumlu karşılandı.