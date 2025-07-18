Şırnak merkezine bağlı Bestler Dereler bölgesinde, 1990'lı yıllarda güvenlik nedeniyle boşaltılan 17 köy ve mezrayı yeniden canlandıracak önemli bir altyapı yatırımı hayata geçiriliyor. Bölgede başlatılan 45 kilometrelik yol yapım ve genişletme çalışmalarıyla hem köylere dönüş süreci destekleniyor hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yıllarca terör nedeniyle ulaşımı sınırlı kalan bu alanlar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve sağlanan huzur ortamı sayesinde yeniden yaşam alanı olmaya hazırlanıyor. Başlatılan yol projesiyle birlikte hem bölge halkının güvenli ve rahat ulaşımı sağlanacak hem de turizm potansiyeli taşıyan doğal alanların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Meryem Kaplıcası Turizme Açılacak

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkezimize bağlı Bestler Dereler bölgesinde, geçmişte boşaltılan 17 köy ve mezrayı kapsayan 45 kilometrelik yol açma ve genişletme çalışmalarına başladık. Bu yol, yalnızca köy yollarımızın ulaşıma açılmasını değil, aynı zamanda Meryem Kaplıcasının faaliyete geçmesine de öncülük edecek" ifadelerine yer verdi.

Köylere Dönüş İçin Altyapı Hamlesi

Devam eden çalışmalar sayesinde, yıllar sonra memleketlerine dönmek isteyen vatandaşların yaşam koşulları iyileştirilecek. Proje, sadece yol yapımıyla sınırlı kalmayarak, bölgedeki sosyal ve ekonomik hayatın yeniden canlanmasını da hedefliyor.