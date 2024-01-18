Tepebaşı Belediyesi’nin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti ’Gel beraber olsun’ sloganı ile eğitim süresince devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin kentteki üniversite öğrencileri için ’Gel beraber olsun’ sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti öğrenciler ile eğitim döneminde buluşmaya devam ediyor. Öğrencilere hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

Ara tatilin ardından devam edecek

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yemek ikramının ara tatil sonrasında ise 19 Şubat tarihinden itibaren devam edeceğini belirtti. Hizmetten yararlanan öğrenciler de, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ve emeği geçenlere her zaman kendilerinin yanında olmasından ötürü teşekkürlerini iletiyor.

“Öğrenciler için güzel bir uygulama”

Mehmet Can Kanıkara, “Allah Tepebaşı Belediyesinden razı olsun. Biz üniversitede tek öğün yiyoruz. O nedenle karnımız doymuyor. Buradan gelip yiyoruz” dedi.

“Belediyemiz ve Ahmet başkanımız sağ olsun”

Mehmet Akif Zengin, “Öğrencilere çok yararlı bir uygulama. Bir seneden beri takipçisiyim. Üniversitede her öğün yemek çıkmıyor ya da herkesin dışarıdan yiyecek bütçesi yok. Belediyemiz sağ olsun, Ahmet başkanımız sağ olsun. Öğrencilere desteği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.