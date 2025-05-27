TEMSA, midibüs segmentinde kaliteli, konforlu ve güvenli yolculuğun simgesi haline gelen Prestij’in yeni yüzünü 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde tanıttı.

“Prestij her zaman midibüs segmentinin öncüsü oldu”

Prestij’in yenilikçi özellikleri ve müşteri beklentilerine uygun çözümleriyle 33 yıldır geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı sürdürdüğünü belirten TEMSA CEO’su Evren Güzel lansmanda “Prestij, TEMSA için çok özel bir yere sahip. Bundan 33 yıl önce yollara çıkarak bir TEMSA efsanesi olan Prestij’in 20 bininci aracını 2025 yılının ilk günlerinde banttan indirdik. Prestij her zaman midibüs segmentinin taşıyıcısı, öncüsü oldu. TEMSA’nın mühendislik gücünü, müşteri odaklı yaklaşımını ve sürdürülebilir vizyonunu taşıyan simge modellerden biri haline geldi. Turizm taşımacılığı, havalimanı aktarmaları, personel taşımacılığı, okul otobüsü taşımacılığı gibi pek çok alanda Prestij’in açtığı kapıdan daha birçok şirket, birçok model girdi. Bugün tam 20 ülkeye prestij ihracatı gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Yeni Prestij: TEMSA’nın gelecek vizyonunun ilk temsilcisi

Prestij ile midibüs segmentinde uzun yıllar yüksek satış adetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Evren Güzel şöyle devam etti: “Bu başarı TEMSA’nın müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken; DNA’mızdaki yaratıcı ve yenilikçi bakış açımızla, önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar elde edeceğimize de işaret ediyor. Geçmişteki başarılarıyla gurur duyduğumuz Prestij, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yenilenen kimliğiyle şimdi yeniden yollara çıkıyor. Yeni Prestij, modern taşımacılığın ihtiyaçlarına uygun tasarım özelliklerinin yanı sıra; verimlilik, işlevsellik, güvenlik, güçlü bayi ve servis ağı ile taşımacılık trendlerine de yanıt veriyor. Aynı zamanda yeni Prestij, TEMSA ürün ailesinin yeni yüzünün de ilk üyesi. Sahip olduğu yenilikçi çizgisiyle ürün ailemizin yeni tasarım dilini tanımlıyor.”

2016’dan sonra ilk defa gerçekleşen tasarım değişikliği ile Prestij’in beklenen yeniliğe kavuştuğunun altını çizen Güzel: “Bu dönüşümün temelinde, her zaman müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini önceliklendirmemiz yatıyor. Yeni Prestij’i geliştirirken sahadan gelen talepler ve kullanıcı içgörüleri bizim için yol gösterici oldu. Müşteri beklentilerini merkeze alarak; verimlilik, işlevsellik, güvenlik trendlerini titizlikle analiz ederek aracın tasarımına ve mühendisliğine yansıttık. İhtiyaçlara tam anlamıyla cevap veren yenilikçi bir araç çıkardık. Bu yaklaşım, TEMSA’nın kullanıcı odaklı mühendislik anlayışının en somut göstergelerinden biri.” dedi.

Minimum yakıt maksimum performans, sınıfının lideri güvenlik

Prestij, DNA’sında olan verimli yakıt tüketimi ile geçmişte olduğu gibi yeni modelinde de “işletme dostu” özelliğini koruyor. 3 litrelik motor hacmi ile minimum yakıtla maksimum performans anlayışı sunan yeni model, kendi segmentinde az yakıtta liderliğinden ödün vermeden maliyetleri düşürüyor. Prestij’in karakteristik özelliklerinden biri olan yakıt ekonomisi yeni Prestij’de de öne çıkıyor.

Yeni Prestij sunduğu güvenlik çözümleriyle de dikkat çekiyor. Acil fren sistemi, kör nokta uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, geri görüş uyarı sistemi, acil durum sinyali, hız takip sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi, lastik basınç uyarı sistemi ve siber güvenlik altyapısıyla donatılan yeni Prestij; performans ve konforu regülasyonların gerektirdiğinin ötesinde, sınıfının lideri bir güvenlik çerçevesiyle destekliyor.

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımın eseri

Yeni Prestij, 3 yıl/sınırsız kilometre garantisi sunarak müşteri memnuniyetini ileri seviyeye taşırken, iç mekânda sunduğu kullanıcı dostu ve konforlu deneyimle modern tasarım trendlerine de tam anlamıyla ayak uyduruyor.

Yenilenen ön ve arka maske ile Prestij artık çok daha şık ve modern. LED farlarla güçlendirilmiş ön aydınlatma grubu ve aracın daha ferah görünmesi için kullanılan mavi ve füme trim renkleriyle güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Kadife kumaştan deri başlıkları ve düz kumaş koltuklarıyla modern tasarım trendlerine uyum sağlıyor. Dijital sürücü bilgilendirme ekranı ile araç kokpiti daha teknolojik hale gelirken, 29 farklı dil seçeneğiyle özellikle yurt dışı kullanıcıları için kolaylık sağlıyor.