Türkiye’de kesintisiz enerji çözümleri sektörünün inovatif firmalarından Teksan, Avrupa’nın en büyük ekipman kiralama ve kompakt makine fuarı IRE’de (International Rental Exhibition) kiralık jeneratör kategorisindeki ürünlerini tanıttı. 6-8 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın Maastricht kentinde düzenlenen fuarda Teksan’ın mobil/kiralık grubunda Avrupa pazarı için hazırladığı Stage 5 motorlu jeneratörleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Teksan’ın kiralama filoları için özel olarak geliştirdiği ve pazara sunduğu Stage5 kiralık / mobil jeneratör ürün ailesi; yüksek tasarruf sağlayan yapısı, 7/24 kesintisiz çalışabilmeye olanak sağlaması, rahat servis-bakım imkânı, kolay taşınabilmesi ve pratik kullanım avantajlarıyla dikkat çekiyor. Sektörde 30 yıla yakın tecrübesiyle 140’tan fazla ülkeye ihracat yapan Teksan’ın uzun ve kısa dönem kiralama alternatifi sunan kiralık mobil jeneratör grubu, jeneratör satın alarak yüksek maliyete girmek yerine ihtiyaca uygun sürelerde kiralama yapmak isteyen firmalar için ekonomik özellikleriyle nedeniyle tercih ediliyor.

Özel tasarım kabinli ve Stage 5 motorlu jeneratörler çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor

Teksan mobil/ kiralık jeneratörleri, aynı zamanda kolay kablo bağlantı noktaları, normal yakıt dolum noktasından ayrı olarak dışarıdan yakıt dolumuna imkân tanıyan harici dolum kapağı ile kullanıcı dostu ürünler olarak tasarlandı. Stage 5 motorlu jeneratör grubundaki jeneratörler, çevreci ve verimli motoru sayesinde yüksek performansla çalışarak sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getiriyor. Mobil/kiralık jeneratörlerde mobilite önem taşıdığından tasarıma eklenen ekstra taşıma ve kaldırma noktaları da ürünün kolayca hareket ettirilebilmesine olanak sağlıyor. Stage 5 motorlu jeneratörler, nakliye sırasında tek seferde daha fazla ürünün yan yana koyulabilmesini sağlamak için özel tasarlanan 120 santimetre ene sahip kabin tasarımı sayesinde operasyonel maliyeti de düşürüyor.

“Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada satış ağımızı genişleteceğiz”

Avrupa pazarının Teksan için büyük önem taşıdığını belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “Kesintisiz enerji, dünya genelinde tüm ülkeler ve sektörler için artık kritik önem taşıyor. İlk defa katıldığımız IRE Fuarı’nda kiralık jeneratör grubumuz büyük ilgi gördü. Özellikle çevreci özellikleriyle dikkat çeken ve Avrupa pazarına uygun olarak piyasaya sürdüğümüz Stage 5 motorlu jeneratör grubumuz, jeneratör satın almak yerine daha kısa ve orta vadeli dönemlerde enerji ihtiyacını karşılamak isteyenlere uygun çözümler sunuyor. Bugün 140’ta fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak enerji sektörünün geleceğinde çok önemli bir rol üstlenen kiralık jeneratör grubumuzla Avrupa başta olmak üzere tüm dünya pazarlarında var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.