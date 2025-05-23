BSI (British Standards Institution) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerin ardından verilen ISO 22301 sertifikası, beklenmeyen kriz ve acil durum senaryolarına karşı TEI’nin tüm süreçlerinde iş sürekliliğini sağlayacak yapıları başarıyla kurduğunu ve uygulamaya aldığını gösteriyor. Sertifika, düzenlenen özel bir törenle TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’e takdim edildi.

Bu başarı, sadece bir belgeyle sınırlı değil. TEI, tüm çalışanlarının ve yöneticilerinin aktif katılımıyla yürütülen eğitim programları, iş etki ve bağımlılık analizleri, risk değerlendirme süreçleri, iş sürekliliği planları, kriz iletişim stratejileri ve tatbikatlarla güçlü bir iş sürekliliği sistemi oluşturdu. Bu yapı sayesinde TEI, kriz anlarında dahi operasyonlarını kesintisiz sürdürebilecek bir yapıya kavuşmuş oldu.

TEI’nin bu stratejik adımı, kurumun “küresel ölçekte rekabetçi, özgün güç sistemleri geliştirme” vizyonunu daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye taşımayı hedefleyen şirket, bu sertifikayla birlikte müşterilerine yalnızca kaliteli ürünler değil, aynı zamanda yüksek güvenilirlik ve operasyonel süreklilik garantisi de sunuyor.

Bu önemli gelişmeyle TEI, savunma ve havacılık sanayiinde sürdürülebilirlik ve dayanıklılık konularında örnek bir model oluştururken, sektörün geleceğine yön verme iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.