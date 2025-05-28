TCMB tarafından yapılan basın açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, TCMB, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer ilgili kurumların raporları doğrultusunda başlattığı 2024/231483 sayılı soruşturma çerçevesinde mahkeme kararıyla Papara’ya kayyum ataması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüleceği ifade edilerek, “Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Detaylar, Papara tarafından kamuoyuna duyurulacaktır” denildi.

TCMB, ayrıca 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun 22. maddesine atıfta bulunarak, kullanıcıların Papara gibi elektronik para kuruluşlarında bulundurdukları fonların, bankalardaki koruma hesaplarında güvence altında olduğunun altını çizdi.

Gelişmelere ilişkin yeni bilgiler oldukça, Papara ve ilgili kurumların resmi kanallarından yapılacak duyurular takip edilecek.