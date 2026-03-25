ING Global raporuna göre Türkiye’nin net enerji ithalatçısı yapısı nedeniyle Körfez kaynaklı arz şoklarından doğrudan etkilendiği vurgulanırken, piyasalarda artan oynaklığın yabancı yatırımcı davranışlarına da yansıdığı belirtildi. ING Türkiye Başekonomisti Muhammet Mercan’ın değerlendirmelerine göre, mart ayının ilk yarısında yaklaşık 6 milyar dolarlık tahvil ve hisse satışı gerçekleşirken, buna ek olarak 12 milyar dolarlık uzun vadeli TL carry trade pozisyonundan çıkış yaşandı.

Bu gelişmeler karşısında TCMB’nin döviz piyasasına müdahalede bulunduğu ifade edilirken, net döviz rezervlerinde son haftalarda yaklaşık 28 milyar dolarlık gerileme yaşandığı tahmin ediliyor. Raporda, asıl belirleyici unsurun ise yurt içi yerleşiklerin döviz talebi olduğuna dikkat çekildi. Verilerde henüz net bir yön değişimi görülmemekle birlikte, Türk lirasının Kapalıçarşı’da primli işlem görmeye başlaması dikkat çeken bir sinyal olarak değerlendirildi.

Analizde, TCMB’nin önündeki üç temel politika seçeneği şöyle sıralandı:

Rezerv kullanımıyla müdahalenin sürdürülmesi: Bankanın yaklaşık 90 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilen altın rezervlerini teminat göstererek döviz likiditesi sağlamaya devam edebileceği ifade edildi.

Kurda kontrollü değer kaybına izin verilmesi: Türk lirasındaki baskının kademeli olarak fiyatlanmasına alan tanınabileceği belirtildi.

Faiz artışı seçeneği: Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin başlangıcında yapılan fiili 300 baz puanlık sıkılaşmanın ardından, politika faizinde ilave artışın gündeme gelebileceği kaydedildi.

ING analizine göre, enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması halinde bu üç seçeneğin de politika setinde kalmaya devam etmesi beklenirken, Türk lirası üzerindeki baskının kısa vadede sürebileceği öngörülüyor.