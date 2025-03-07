Enflasyon Beklentilerinde İyileşme

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 28,30 seviyesinden, bu anket döneminde yüzde 28,04’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki dönemdeki yüzde 25,26’dan, yüzde 24,55’e düşerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 17,26’dan yüzde 17,06’ya indi.

Döviz Kuru ve Faiz Beklentilerinde Küçük Değişiklikler

Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket döneminde 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki 43,96 TL seviyesinden, 44,42 TL’ye yükseldi. Ayrıca, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi ise yüzde 42,50 oldu.

Büyüme Beklentisinde Yükseliş

Piyasa katılımcılarının 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 3’ten, bu anket döneminde yüzde 3,1’e yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi de bir önceki dönemdeki yüzde 3,9 seviyesinden, yüzde 4’e çıkarak, ekonomik büyüme konusunda daha iyimser bir hava yarattı.

TCMB'nin bu anket sonuçları, piyasa katılımcılarının Türkiye ekonomisine dair beklentilerinde küçük ama olumlu değişiklikler yaşandığını gösteriyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve büyüme beklentilerindeki artış, ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik beklentileri güçlendiriyor.