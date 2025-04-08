Sunumunda enflasyonun ana eğiliminde yılın ilk çeyreğine özgü geçici bir artış gözlendiğini belirten Karahan, buna rağmen enflasyon beklentilerinin düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti. “Mal enflasyonundaki gerilemenin ardından, hizmet enflasyonundaki düşüş de daha belirgin hale geliyor” diyen Karahan, maliyet artışlarının da yavaşladığını dile getirdi.

Dış Ticarette Dengelenme Sinyali

Altın ve enerji hariç tutulduğunda dış ticaret dengesinin istikrarlı bir görünüm sergilediğine işaret eden Karahan, zayıf dış talebe rağmen Türkiye’nin ihracatta pazar payını artırdığını ve cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunduğunu söyledi.

Finansal Piyasalarda Oynaklık Artıyor

Karahan, son dönemde küresel ölçekte artan belirsizliklerin finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Buna rağmen, Türkiye ekonomisinde iç talebin ılımlı ama dirençli bir şekilde seyrettiğini, üretim göstergelerinin ise iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiğini aktardı.

Hizmet Enflasyonunda Geçmişe Endeksleme Etkisi

Enflasyonun bazı kalemlerinde geçmiş dönem fiyatlama eğilimlerinin etkili olduğunu belirten Karahan, özellikle hizmet enflasyonunun yukarı yönlü seyri üzerinde bu etkinin sürdüğünü ifade etti. Ancak bu alandaki gerilemenin de son dönemde hız kazandığına dikkat çekti.

TCMB Başkanı Karahan’ın açıklamaları, para politikasındaki sıkı duruşun ve ekonomideki dengelenme sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizerken, orta vadede enflasyonla mücadeleye dair olumlu sinyaller olarak değerlendiriliyor.