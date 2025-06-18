Meclis açıklamasında, İsrail’in uzun yıllardır süregelen hukuka aykırı ve soykırım niteliğindeki politikalarının sadece Filistin’i değil tüm bölgeyi tehdit eder boyuta ulaştığına dikkat çekildi. Gazze’de on binlerce masumun hayatını kaybettiği saldırıların ardından gelen İran operasyonlarının, Tel Aviv yönetiminin daha geniş çaplı bir savaşı tetiklemeye çalıştığının altı çizildi.

Açıklamada, “İsrail hükümeti ve ordusu, yardım sırasında bekleyen sivilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlara bir yenisini eklemiştir” ifadesi kullanılarak uluslararası hukukun açık şekilde ihlal edildiği belirtildi. Ayrıca İran’a yönelik saldırıların sadece bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda uluslararası nükleer müzakere sürecini de tehdit ettiği vurgulandı.

TBMM, bildirisinde şu net mesajı verdi:

“İşgalci İsrail’in bölgesel savaşın da faili olduğu açıkça görülmektedir. Filistin’in yanı sıra, Suriye, Lübnan ve Yemen’de süregelen saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı yayma niyetinin açık göstergesidir.”

Netanyahu ve bazı İsrail hükümeti yetkilileri hakkında uluslararası yargı süreçlerinin sürdüğü hatırlatılan bildiride, bu sürecin İsrail yönetimini “soykırımcı” olarak tescillemesi beklendiği vurgulandı.

TBMM, İsrail’in saldırgan tutumuna karşı sessiz kalan uluslararası kurum ve hükümetlere de açık çağrıda bulunarak, hukuki ve diplomatik sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. “Barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla bölgede kalıcı çözüm için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz” denilen bildiride, uluslararası topluma da İsrail’in durdurulması için net ve ilkeli bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.

Meclisin ortak bildirisinin sonunda, Türkiye’nin barıştan yana tutumunu sürdüreceği ve bölge halklarının yanında olmaya devam edeceği mesajı verildi.