2026 yılının bahar aylarında devreye alınacak bu yeni dönemde, özellikle İzmir ve Bodrum operasyonları tek bir yönetim altında birleşiyor.

İşte TAV bünyesinde gerçekleşen bayrak değişiminin detayları:

Ege Bölgesi Operasyonlarında Tek Çatı Dönemi

TAV bünyesinde 25 yıllık tecrübesi bulunan ve son 5 yıldır Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürlüğü görevini yürüten İclal Kayaoğlu, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla emekli oluyor.

Bu değişiklikle birlikte TAV, Ege bölgesindeki iki önemli kapıyı tek bir isme emanet ediyor:

Candemir Akyıldız: 1 Mayıs 2026 itibarıyla hem TAV Ege (İzmir) hem de TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü olarak atandı.

Erkan Balcı: 2009'dan bu yana İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın başında bulunan deneyimli yönetici ise kariyerine holding merkezinde devam edecek. Balcı, Havalimanları Optimizasyon ve Dijital Projeler Direktörü olarak TAV’ın teknolojik dönüşümüne liderlik edecek.

Yeni Yapıdaki Diğer Kritik Atamalar

Yönetimdeki bu büyük değişime paralel olarak operasyonel kadrolarda da yeni görevlendirmeler yapıldı:

Okay Taşdemir: TAV Milas-Bodrum Teknik Hizmetler Koordinatörlüğü görevinden, 1 Nisan itibarıyla TAV Milas-Bodrum Direktörlüğü görevine getirildi.

Erdost Erden: Holding bünyesinde Ticari İşler Koordinatörü olarak görev yapan Erden, 1 Mayıs itibarıyla TAV Ege Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) oldu.

Not: Yeni atanan tüm isimler, TAV Havalimanları Holding Grup Başkanı (COO) Mete Erna’ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Yeni Genel Müdür Candemir Akyıldız Kimdir?

Kariyerine 2001 yılında TAV İstanbul’da adım atan Akyıldız, havacılık sektöründe 25 yıla yayılan köklü bir geçmişe sahip.