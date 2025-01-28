Üreticiler El Dikimini Tercih Ediyor

Çetmi köyünde 30 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Şahin Akdağ, 2025 yılı için sarımsak dikim sezonunun başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu mevsimde hava ve iklim şartlarına uygun olarak sarımsaklarımızı dikiyoruz. Hasat dönemi, temmuz ayının 10-15’i arasında tamamlanacak. Sulama ve çapa işlemlerini düzenli yaparak yüksek verim almayı hedefliyoruz. İşçilerimizle birlikte el dikimi yapıyoruz, çünkü bu yöntemle daha kaliteli bir üretim elde ediyoruz. 2025 yılı sarımsak sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun.”

"El Dikimi Daha Verimli"

Taşköprü’de 30 yıldır günlükçü başkanlığı yapan Aliye Güllü ise hava şartlarının dikim sezonunu erkene çektiğini söyledi. Güllü, "En kaliteli dikim el ile yapılan dikimdir. Makineyle dikim yapan üreticilerimiz de var ancak üreticiler, el dikiminin daha verimli olduğunu düşünüyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Türkiye’nin Sarımsak İhtiyacının %20’sini Karşılıyor

Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek, ilçede 2025 yılı sarımsak üretiminden 25 bin dönüm arazide yaklaşık 30 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı. İpek, "Taşköprü, Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. 4 bin aile geçimini sarımsak üretimi yaparak sağlıyor. Tüm üreticilerimize bol kazançlı bir sezon diliyoruz" dedi.

Taşköprü sarımsağı, kalitesi ve aromasıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük talep görüyor. Bu sezonun bereketli geçmesi umut ediliyor.