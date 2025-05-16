Türkiye genelinde taşımacılık sektörünü buluşturan Renault Trucks FEST 2025, sekizinci durağı olan Konya’da yoğun katılımla tamamlandı. Renault Trucks’ın yetkili satış ve servis bayisi Buyruk Grup’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, bölgedeki taşımacılık profesyonellerini teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde bir araya getirdi.

İstanbul’dan Konya’ya uzanan Türkiye turu tamamlandı

Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarının ardından gelenekselleşen Renault Trucks FEST, bu yıl 17 Nisan’da İstanbul’da başladı ve Türkiye genelini kapsayan turunu Konya’da tamamlandı. Her ilde olduğu gibi Konya’da da katılımcılar; Renault Trucks’ın T, T High ve K, K mikser serisi araçlarını yakından inceleme deneyimleme imkânı buldu. Festival boyunca düzenlenen interaktif etkinlikler, eğlenceli aktiviteler ve sürprizler sayesinde katılımcılar keyifli bir bahar karşılamasını teknolojiyle buluşturdu.

Festival, bölgesel taşımacılık profesyonelleri için deneyim paylaşımı ve teknik güncellemeler açısından önemli bir buluşma noktası oldu. Özellikle filo yöneticileri ve sürücüler için önemli bir platform haline gelen etkinlik, sürdürülebilir taşımacılığın pratik uygulamalarını sahaya taşıyor. Konya’da gerçekleştirilen festivalde, Renault Trucks’ın uluslararası ve yurtiçi nakliyeye yönelik geliştirdiği çözümler sahada değerlendirildi. Katılımcılar, işletme maliyetlerini düşürmeye ve çevreye duyarlı taşımacılık anlayışına yönelik araç teknolojileriyle birebir inceleme şansı elde etti.

Sebastien Delepine: “Konya, taşımacılık sektörü için önemli bir durak”

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Konya etabına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Renault Trucks FEST, geçtiğimiz yıl sektörle kurduğumuz güçlü iletişimin bir yansıması olarak büyük bir başarı elde etti. Bu yıl ikinci kez düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz festival, Türkiye’nin dört bir yanındaki taşımacılık profesyonelleriyle birebir temas kurmamıza olanak sağlıyor. Renault Trucks FEST, taşımacılık profesyonellerinin bir araya geldiği, kullanıcılarımızın araçlarımızı yakından incelediği, geri bildirimleriyle gelişimimize katkı sunduğu canlı bir platform. Konya gibi Türkiye’nin önemli şehirlerinden birinde olmak, bu etkileşimi daha da anlamlı kılıyor. Şehirlerarası taşımacılıkta kilit bir geçiş ve dağıtım noktası olan Konya’da sektörün dinamikleriyle buluşmak, çözümlerimizin saha üzerindeki etkilerini daha net görmemizi sağlıyor. Turbo Compound teknolojimiz gibi inovasyonlarla, sürdürülebilir ve verimli taşımacılığa yönelik çözümlerimizi sahada sektör ile buluşturmaktan çok mutluyuz.”

Mehmet Ali Buyruk: “Renault Trucks FEST, saha ile yeni taşımacılık çözümleri arasında güçlü bir köprü”

Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk, festivalin gördüğü ilginin altını çizerek; “30 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde yaptığı, güvene dayalı ticaret anlayışıyla bilinen Buyruk Grup olarak Konya’da Renault Trucks’ı da temsil etmekten gurur duyuyoruz. Renault Trucks FEST, sektörü bir araya getirerek tüm katılımcılara fayda sağlayan bir etkinlik oluyor. Buyruk Grup olarak yeni yatırımlar ve yeni modellerle birlikte her geçen gün bayilik ağımızı genişletmeye çalışırken aynı zamanda bu tür etkinliklerle de müşterilerimizi biraraya getiriyoruz. Konya’da iş dünyasından festival yoğun ilgi gösterdi. Umuyoruz ki bu tür etkinliklerle Renault Trucks imzası taşıyan güzel işleri daha geniş kitlelere duyuracağız” diye belirtti.